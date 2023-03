Reklama

„SKAZANA” – PLAYER ORIGINAL – DWA SEZONY JUŻ DOSTĘPNE

W oczekiwaniu na zbliżającą się wielkimi krokami premierę prequelu Skazanej „Pati”, czyli opowieści o losach Patrycji Cichy, zanim trafiła do więzienia, Player zaprasza swoich fanów na przypomnienie sobie dramatycznych wydarzeń z dwóch serii serialu. „Skazana” to niewątpliwie jeden z największych i sukcesów Playera ostatnich miesięcy. Przedstawia historię surowej sędzi Alicji Mazur (Agata Kulesza), która w wyniku intrygi, niesłusznie oskarżona o morderstwo, trafia do zakładu karnego, gdzie siedzą kobiety przez nią skazane, do miejsca, do którego nie miała prawa trafić. Rozpoczyna się gra o wszystko, a cena jej jest naprawdę wysoka: życie, bezpieczeństwo bliskich oraz oczyszczenie dobrego imienia.

„MÓJ AGENT” – PLAYER ORIGINAL – DWA SEZONY JUŻ DOSTĘPNE

Jak krótko określić „Mojego agenta”? Serial pełen gwiazd! Jak przekazać sławnej aktorce, że nie zostanie zaangażowana do wymarzonej hollywoodzkiej produkcji? Czy istnieje sposób, by pogodzić zwaśnione od dawna dwie gwiazdy filmu i teatru? W jaki sposób zmusić parę aktorów, którzy nie lubią się prywatnie do zagrania zakochanych? Najlepsi agenci mają swoje sposoby, by okiełznać najbardziej wymagające i kapryśne gwiazdy. W roli wiodącej w każdym epizodzie pojawia się gościnnie inna polska gwiazda. W poszczególnych odcinkach użytkownicy Playera zobaczą: Magdalenę Cielecką, Danutę Stenkę oraz Grażynę Szapołowską, Jerzego Stuhra oraz Macieja Stuhra, Martę Żmudę Trzebiatowską, Magdalenę Boczarską i Tomasza Karolaka, Daniela Olbrychskiego, Agnieszkę Więdłochę oraz Antoniego Pawlickiego, Andrzeja Seweryna, Adama Turczyka, Krystynę Jandę, Mariana Opanię i Agatę Kuleszę. W role agentów oraz ich asystentów wcielają się Ewa Szykulska, Aleksandra Pisula, Marek Gierszał, Maciej Maciejewski, Anna Cieślak, Paulina Walendziak, Dawid Ściupidro i Sylwia Achu.

„CHYŁKA” – PLAYER ORIGINAL – WSZYSTKIE SEZONY JUŻ DOSTĘPNE

Joanna Chyłka i Kordian “Zordon” Oryński to duet prawników, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Dzięki Playerowi bohaterowie prozy Remigiusza Mroza zaistnieli na ekranach dzięki aktorom Magdalenie Cieleckiej i Filipowi Pławiakowi. W serwisie na użytkowników Playera czek wszystkie pięć sezonów przygód mecenas Chyłki i jej aplikanta. Przeżyjmy to jeszcze raz!

„PAPIERY NA SZCZĘŚCIE” – NOWE ODCINKI

Wiosenne odcinki „Papierów na szczęście” to nowe perypetie znanych i lubianych bohaterów, ale też świeże, emocjonujące wątki z postaciami, które wprowadzą dodatkowy zamęt w życie rodziny Kowalczyków i ich przyjaciół. Czy nasi ulubieńcy w końcu otrzymają tytułowe „Papiery na szczęście”? Beatka (Barbara Garstka) i Staszek (Stefan Pawłowski) wprowadzają się do mieszkania Wery (Magda Grąziowska) i prowadzą skromne życie. Beatka chce wszystkim udowodnić, że potrafi być gospodarna i oszczędna, nie potrzebuje luksusu, a do szczęścia wystarczy jej tylko miłość Staszka. Cała ta sytuacja bardzo nie podoba się rodzicom, a zwłaszcza matce Beatki. Paulina (Katarzyna Tlałka) dogaduje się z byłym chłopakiem Beatki – Patrykiem (Mateusz Dymidziuk), który niespodziewanie wrócił do Krakowa, aby namieszał w związku jej córki... Tymczasem Julka (Antonina Jarnuszkiewicz) i Konrad (Kamil Piotrowski) mieszkają razem w mieszkaniu, które Julka wynajmowała wcześniej z Kamilem. Obydwoje mają poważne problemy finansowe. Wpadają na pomysł jak zdobyć pieniądze... Natomiast związek Magdy (Małgorzata Kozłowska) i Kamila (Jakub Józefowicz) rozkwita po chwilowym nieporozumieniu. Kamil przyjmuje propozycję pracy w Krakowie. Niestety na drodze do szczęścia pary ponownie staje Julka…

„NA WSPÓLNEJ” – NOWE ODCINKI

Wiosna w „Na Wspólnej” zapowiada się naprawdę ekscytująco. Nowe emocjonujące wątki, powroty dawno nie widzianych Gwiazd z Martą Wierzbicką i Julią Kamińską na czele oraz zupełnie nowe osoby na liście płac, których listę otwiera Magdalena Popławska. Jak Kamil poradzi sobie z uzależnieniem? Kim będzie nowa kobieta w życiu Igora? Czy ponowne pojawienie się Romy w życiu Marty i Mikołaja zburzy ich szczęście? Co dalej z małżeństwem Beatki i Pawła? Przed jaką życiową decyzją stanie Weronika? To pytania, na które fani „Na Wspólnej” dostaną tej wiosny. My możemy zapewnić, że będzie się działo. A w Playerze „Na Wspólnej ”prapremiery w każdy czwartek po 20:00 - wcześniej niż w TV.

„SEKRETY ŻYCIA” – NOWE ODCINKI

„Sekrety życia” to realistyczny serial, który przedstawia problemy bliskie widzom. Fabuła odzwierciedla nie tylko wydarzenia dnia codziennego, ale także ujawnia życiowe absurdy. Każdy odcinek to zamknięta całość, opowiadająca jedną historię, bez kontynuacji. Dzięki temu, format porusza szeroki wachlarz tematów obyczajowych. A jak wiadomo, życie samo pisze oryginalne i zaskakujące scenariusze. Tu może się wydarzyć naprawdę wszystko! Główni bohaterowie każdego odcinka są uwikłani w konflikt obyczajowy. Widzowie obserwują ich losy podczas wizyty na siłowni oraz poza nią. Klub fitness, wokół którego toczy się akcja, jest zarazem wyróżnikiem serialu. Bohaterowie przychodzą tu z bagażem swoich doświadczeń i problemów. Są na takim etapie życia, w którym chcą coś zmienić lub zwyczajnie od czegoś uciec. Każdy z nich ma inną historię, przez co tematyka serialu jest niezwykle różnorodna. „Sekrety życia” mają stałą obsadę. Jest to grono trenerów personalnych, którzy doradzają głównym bohaterom, nie tylko w kwestiach treningu czy diety. Personel siłowni angażuje się w problemy swoich klientów i pomaga je rozwiązać. Trenerzy wysłuchują zwierzeń, łagodzą konflikty i służą radą. Czasem sami stają się przedmiotem intryg. Niezależnie od sytuacji, wszyscy są sobie równi i mogą liczyć na wzajemne wsparcie, w zależności od potrzeb.

W ŚWIECIE ROZRYWKI

„TRUE LOVE EXTRA” – PLAYER ORIGINAL – NOWE ODCINKI

W nowej, niezwykłej lokalizacji - egzotycznej Kolumbii – dzieje się akcja premierowego nieprzewidywalnego bikini reality-show - "True Love"! Po raz pierwszy w historii programów randkowych nie będzie miejsca na układy, misterne intrygi i przemyślane strategie! Szczerość uczuć i zamiarów zweryfikuje bowiem... wykrywacz kłamstw! Przewodnikiem po świecie zawiązujących się miłosnych relacji będzie - debiutująca w roli prowadzącej - Edyta Zając! Zasady programu z pozoru są proste - w Kolumbii, w luksusowej wakacyjnej posiadłości, spotyka się grupa singli, a każdy z nich ma szansę wygrać podwójną nagrodę – prawdziwą miłość oraz duże pieniądze. I to dokładnie w tej właśnie kolejności! Żeby wyjechać z wygraną pieniężną, muszą naprawdę się zakochać! Tylko prawdziwe uczucie może przetrwać regularne testy wykrywaczem kłamstw. Każda nieszczera intencja i fałsz zostaną szybko wychwycone przez urządzenie, więc ci, którzy uwielbiają miłosne gierki czy niezobowiązujące romanse, nie zagrzeją długo miejsca w programie. W "True Love" chodzi o prawdziwą miłość! Na kolumbijskim wybrzeżu zamieszka 10 singli, którzy marzą o znalezieniu drugiej połówki. W trakcie wakacyjnego pobytu, uczestnicy będą randkować, nawiązywać relacje, a podczas Ceremonii Prawdy, zostaną poddani testowi. Wykrywacz kłamstw oceni, czy ich odpowiedzi są szczere. Informacje te będą stanowić nie lada wskazówki. Pomogą zweryfikować kto blefuje, a kto faktycznie angażuje się w związek oraz sprawdzić jakie poglądy na miłość i wierność mają uczestnicy. Podczas Ceremonii Miłości, wszystkie zebrane dane, pozwolą singlom podjąć decyzję, z kim mieliby szansę na najprawdziwsze uczucie. Utrudnieniem będzie pojawianie się w resorcie nowych, atrakcyjnych graczy. Jeśli więc ktoś stanie przed dylematem, czy pozostać w dotychczasowym związku, czy rzucić się w ramiona nowej miłości, to wystarczy, że zaufa swojej intuicji, przestanie kalkulować i pójdzie za głosem serca! W Playerze tradycyjnie więcej! „True Love Extra”, czyli odcinki dłuższe i wcześniej niż w TV oraz w każdą sobotę „More True Love”, czyli materiały nieemitowane w odcinkach tygodniowych.

„KTO TO WIE?” – NOWE ODCINKI

W każdym z odcinków poznamy czterech uczestników, z którymi Dorota Wellman połączy się wirtualnie ze studia. Zmierzą się oni w czterech rundach, obstawiając odpowiedzi na pytania, jakich udzielili ankietowani. Po każdej części żegnamy jednego zawodnika, zaś w finale najlepszy z nich ma szanse na wygranie nawet 20 tysięcy złotych. "Kto to wie?" to zabawa z widzami i dla widzów. Z nowoczesnego studia telewizyjnego łączymy się i spotkamy z uczestnikami w domach na ich kanapach, zapraszając do wspólnej gry. Tu nie potrzeba eksperckiej wiedzy, aby wygrać. Wystarczy odgadnąć, jak myśli nasze społeczeństwo!

„GOGGLEBOX. PRZED TELEWIZOREM” – NOWE ODCINKI

Niekwestionowany hit, który od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Żywe, barwne komentarze i reakcje zwykłych widzów nie przestają śmieszyć. Jedni traktują ten program jako przewodnik po najciekawszych i najważniejszych wydarzeniach w polskiej telewizji, a inni jako sprawdzony sposób na odpoczynek po ciężkim dniu. Warunek jest jeden – ma być szczerze, trafnie i bez owijania w bawełnę!

„UGOTOWANI W PARACH” – NOWOŚĆ! – OD 1 MARCA

Wiosną powróci po latach uwielbiane przez widzów kulinarne show. Program zaskoczy jednak odświeżoną formułą. Mowa oczywiście o “Ugotowanych w parach”: w każdym odcinku trzy dwuosobowe zespoły popiszą się w kuchni, aby podbić serca pozostałych uczestników i wygrać główną nagrodę. Kamery programu zawitają w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Białymstoku, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Lublinie, Katowicach i Bydgoszczy, aby wybrać najzdolniejsze i najbardziej charyzmatyczne gotujące duety. Na zwycięzców, oprócz satysfakcji, czeka gotówka.

„KUCHENNE REWOLUCJE” – NOWY SEZON – OD 2 MARCA

Fanów programów kulinarnych ucieszą również nadchodzące premierowe odcinki “Kuchennych rewolucji”. Królowa polskiej gastronomii już po raz 26. wyruszy w podróż po kraju, aby nieść ratunek upadającym restauracjom. Magda Gessler odwiedzi tym razem m.in. Kraków, Biedrusko, Mielec, Wrocław, Witnicę, Komorniki czy Grodzisk Wielkopolski, odmieniając los restauratorów i ich pracowników.

„DIABELNIE BOSKIE” – NOWOŚĆ! – OD 3 MARCA

Pozycja absolutnie obowiązkowa dla fanów „Królowych życia”. Bohaterkami najnowszego programu są kobiety, dla których bajka o kopciuszku, to...nie ich bajka. Każda z nich twardo stąpa po ziemi i najlepiej czuje się w swojej skórze. Kochają decydować, błyszczeć i być na fali wznoszącej, ale one nie idą do nieba - idą tam, gdzie chcą. Bo "Diabelnie boskie" są ze swojej natury! W nowym reality show widzowie zobaczą m.in. Izę Macudzińską-Borowiak, Katarzynę „Lalunę” Lirsz oraz Julię von Stein. Pojawią się także zupełnie nowe twarze: Alex - do niedawna mieszkająca w Londynie singielka, jak również Karina, która na co dzień żyje w Hiszpanii.

„AZJA EXPRESS” – NOWY SEZON – OD 4 MARCA

Wiosna przyniesie także gratkę dla fanów wielkich przygód – wystartuje bowiem nowa edycja programu "Azja Express"! Tym razem trasa wyścigu będzie przebiegała przez Turcję, Gruzję i Uzbekistan – od Stambułu, gdzie Europa spotyka się z Azją, przez malownicze plaże Morza Egejskiego, bezdroża Kaukazu, ubogie postsowieckie miasteczka, pustynię uzbecką, aż po Taszkient. W tę wymagającą trasę wyruszy 8 odważnych par. Wśród nich znajdą się: Czesław i Dorota Mozil, Kasia i Andrzej Gąsienicowie, Krystian Pesta i Oliwia Pesta, Reni Jusis i Remigiusz Dorawa, Adam Zdrójkowski i Dariusz Zdrójkowski, Paulina Krupińska i Izabela Połeć, Wojciech Łozowski i Bartosz Kochanek, a także Angelika i Łukasz Trochonowicz.

„99 GRA O WSZYSTKO V.I.P.” – NOWY SEZON – OD 4 MARCA

Jeden z ulubionych programów powraca! Nowością nadchodzącej serii będzie zaproszenie do programu nie tylko osób znanych z anteny TTV. W zupełnie nowych zadaniach, w których liczyć się będzie spryt, sprawność i odrobina szczęścia, wezmą udział również ich drugie połówki. Czy będą się wspierać podczas rozgrywanych konkurencji czy zwycięży chęć wygranej? Zasady są jasne: ci, którzy najgorzej poradzą sobie z zadaniami, kończą przygodę w programie. Komu uda się uniknąć ostatniego miejsca i awansować do finału?

„MASTERCHEF JUNIOR” – NOWY SEZON – OD 4 MARCA

To jednak nie koniec kulinarnej rywalizacji – na wiosnę z kolejnym sezonem powróci również “MasterChef Junior”. Już po raz 8. młodzi kucharze staną przed takimi wyzwaniami, jak przygotowanie mistrzowskich pierogów, najsmaczniejszych dań z ryb czy rozpływających się w ustach żeberek. Towarzyszyć im będą Anna Starmach, Michel Moran oraz Tomasz Jakubiak. W programie nie zabraknie również gości specjalnych - z młodymi kucharzami spotka się m.in. Sara James, Magda Gessler czy Adam Zdrójkowski z tatą Dariuszem . Na zwycięzcę ósmej edycji show czeka statuetka MasterChefa Juniora, czek na 15 tysięcy złotych oraz nagroda specjalna: 35 tysięcy złotych od sponsora programu i warsztaty kulinarne.

„RZECZY, KTÓRYCH NIE NAUCZYŁA MNIE MATKA” – NOWOŚĆ! – OD 5 MARCA

Malwina Wędzikowska, żyjąca na walizkach stylistka, przekroczyła 40. rok życia i chce przyjrzeć się temu, co jej umknęło oraz czego nie nauczyła się od swojej mamy. Moment jest sprzyjający, niedawno pani Ewa przeszła na emeryturę i planuje przeprowadzić się na mazurską wieś. Małymi krokami chce przeobrazić zaniedbane gospodarstwo w Karwicy w prawdziwy dom. Przed obiema kobietami spore wyzwanie, ponieważ po raz pierwszy po dwudziestu latach spędzą ze sobą dłuższy czas. Malwina pomoże w pracach porządkowych i ramię w ramię spróbują doprowadzić gospodarstwo do lepszej formy. Prawdziwym testem dla nich będzie jednak próba zrozumienia drugiej strony. W jakiej formie będzie ich relacja po dwóch tygodniach wspólnego pobytu?

„KUBA WOJEWÓDZKI” – NOWY SEZON – OD 7 MARCA

Wtorkowe wieczory ponownie będą należeć do najpopularniejszego showmana w naszym kraju. „Kuba Wojewódzki” to już marka sama w sobie, która na dobre zapisała się w historii polskiej rozrywki. Nic dziwnego! W końcu nikt tak jak Kuba nie budzi emocji u widzów, których grono z sezonu na sezon rośnie w siłę. W pierwszym odcinku 33. już serii gospodarz zaprosi na swoją kanapę Edytę Zając i Wojciecha Golę. Po emisji telewizyjnej każdego odcinka na fanów Kuby Wojewódzkiego w Playerze czekają materiały dodatkowe, nieemitowane na antenie TVN, czyli „Kuba Wojewódzki. Ciąg dalszy”.

„NASTOLATKI RZĄDZĄ… KASĄ” – NOWOŚĆ! – OD 14 MARCA

Domowym budżetem zawiadują rodzice, a co stałoby się gdyby tę odpowiedzialność przekazać nastolatkom? W nowym programie „Nastolatki rządzą… kasą”, to właśnie oni przejmą władzę nad finansami całej rodziny. Przez miesiąc będą decydować o tym, na co przeznaczą pieniądze: czy opłacą rachunki i zadbają o zakupy do domu, czy skupią się na spełnieniu swoich marzeń? Jak rozłożą wydatki, by starczyło do końca miesiąca oraz jak, w tej nowej sytuacji, odnajdą się pozostali członkowie ich rodzin? Czy skutkiem eksperymentu będzie większe zrozumienie międzypokoleniowe? Wsparciem dla nastolatków i ich bliskich w trakcie programu będzie pedagog z powołania, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, Marcin Józefaciuk.

FILMY DOKUMENTALNE

„FENOMEN” – OD 1 MARCA

To pierwszy film, w którym Jurek Owsiak – twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – w tak szczerej rozmowie zdradza w jaki sposób zrodził się pomysł powołania Orkiestry oraz jak wyglądały trudne początki jej działalności. Przywołuje także całą historię 30 lat WOŚP, nie omijając tak trudnych tematów jak brutalny hejt, jaki na niego spadł, czy śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, po której Jurek na moment ustąpił ze stanowiska. Film dokumentalny o twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazuje jego przemianę – z beztroskiego hipisa w lidera ogromnego obywatelskiego ruchu i jeden z najważniejszych symboli wolnej Polski. Opowiada też jak wyglądały kulisy przeniesienia do Polski idei Przystanku Woodstock, który stał się jednym z największych festiwali muzycznych w Europie. „Fenomen” to jednak coś więcej niż opowieść o najbardziej znanej akcji społecznej w Polsce. 30 lat historii WOŚP to dla autorów filmu pretekst do tego, aby pokazać jak wielkie przemiany zaszły w tym czasie w społeczeństwie. Reakcje na działalność Jurka Owsiaka – od niespotykanego w historii Polski entuzjazmu aż po kwestionowanie jego pracy – to obraz nas samych i polaryzacji, jaka nastąpiła pomiędzy nami w ostatnich latach. Reżyserką filmu „Fenomen” jest Małgorzata Kowalczyk. Obraz wyprodukowała Dominika Kulczyk i powiązana z nią spółka dFlights.

„WAGNEROWCY. NAJEMNICY PUTINA” – JUŻ DOSTĘPNY

W rocznicę agresji Rosji na Ukrainę Player zaprasza na kolejny wstrząsający materiał dokumentalny Ewy Galicy, reporterki „Superwizjera”. Grupa Wagnera, prywatna armia najemników stworzona przez Jewgienija Prigożyna, nazywanego "kucharzem Putina". Początkowo zabezpieczała interesy Kremla tam, gdzie Rosja nie mogła wysłać regularnego wojska. Działała w Afryce i na Bliskim Wschodzie, gdzie słynęła z brutalności i bezwzględności. Po napaści Rosji na Ukrainę i pierwszych porażkach armii Putina, została zaangażowana w działania na froncie. Prigożyn, zaczął rekrutować najemników w więzieniach, oferując im wolność i duże wynagrodzenie. Film "Wagnerowcy. Najemnicy Putina" to historia Grupy Wagnera, opowiedziana przez jej byłych najemników, którzy uciekli na Zachód nie godząc się na stosowane przez nią metody działania.