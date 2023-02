W nowej odsłonie 'Przesłuchania' zobaczymy jak miliarder Holger Lang (Lars Mikkelsen) decyduje się poprowadzić na własną rękę śledztwo w sprawie morderstwa podopiecznej i potencjalnej spadkobierczyni.

W głównej roli najnowszego sezonu serii 'Przesłuchanie' zobaczymy Larsa Mikkelsena, zdobywcę nagrody Emmy 2017 dla najlepszego aktora za rolę w produkcji 'Jeźdźcy burzy' znanego również z seriali takich jak 'House of Cards', 'Wiedźmin' czy 'Sherlock'.

'Fabuła trzeciego sezonu 'Przesłuchania' znakomicie kontynuuje wątki z poprzednich sezonów. Mamy tu mocne dialogi i szybkie zwroty akcji. Nie mogę doczekać się momentu, w którym widzowie poznają dalszą część losów Holgera i poznają rozwiązanie tej historii.' – komentuje Lars Mikkelsen.

Ponadto w serialu wystąpił Pilou Asbæk wcielający się w rolę Eurona Greyjoya w 'Grze o tron', Evin Ahmad ('The Rain'), oraz nominowany do międzynarodowej nagrody Emmy Sverrir Gudnason ('Dziewczyna w sieci pająka', 'Borg/McEnroe'). W nowym sezonie wystąpi też cała plejada skandynawskich aktorów: Nicolas Bro ('Most nad Sundem'), Josephine Park ('Baby Fever', 'Pod osłoną mroku'), Jakob Oftebro ('Zbrodnia ostateczna', 'Mistrz'), Søren Malling ('Rodzice', 'Porwanie'), Lene Maria Christensen ('Zbaw nas ode złego', 'Rose'), Solbjørg Højfeldt ('Jeźdźcy burzy', 'Riget Exodus') i Lars Brygmann ('Jeźdźcy sprawiedliwości').