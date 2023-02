"Emigracja XD" to szalona komedia drogi o podróży dwóch ziomków z bardzo małego miasta do bardzo Wielkiej Brytanii. Z Europejskiej Stolicy Agrestu do centrum Londynu. Pełna absurdalnych sytuacji, znakomitych dialogów i totalnie odjechanych (dosłownie i w przenośni) bohaterów.

Adaptacja książki Malcolma XD

10-odcinkowy serial z dużym dystansem, w brawurowo-komediowy sposób podchodzi do tytułowego tematu, przedstawiając go w krzywym zwierciadle. Dzięki temu trafia on do kilku pokoleń — zarówno do boomerów, którzy mają swoje emigracyjne doświadczenie, jak i pokolenia Z, które dopiero myśli o wyjeździe za granicę. Produkcja powstała na podstawie książki napisanej przez najbardziej tajemniczą postać polskiego internetu – Malcolma XD, sprzedanej w 65 000 egzemplarzy.

Obsada i twórcy serialu

Główni bohaterowie, Malcolm i Stomil, grani przez Tomasza Włosoka i Michała Balickiego, to dwaj kumple z niewielkiego miasteczka w centralnej Polsce, których opłakane skutki pewnej imprezy zmuszają do zarobkowego wyjazdu do Londynu. To wielkie multikultimiasto zaskoczy młodych emigrantów mnogością narodowości, zwyczajów, wyznań oraz pełnym przekrojem freaków od A do Z, którzy nie będą im ułatwiać odnalezienia się w nowej rzeczywistości: od miłośnika pociągów i Johnny'ego Casha – recydywisty Romana, przez squattersów z willi z basenem, po aspirującego piłkarza z Ghany i romskich sprzedawców kamperów.

Oprócz grających główne role Tomasza Włosoka i Michała Balickiego, w obsadzie znaleźli się również: Paulina Gałązka, Adam Bobik, Piotr Trojan, Jarosław Boberek, Katarzyna Bujakiewicz, Andrzej Zieliński, Agnieszka Suchora, Michał Czernecki, Debbie Arnold, Mikołaj Chroboczek i Marcin Miodek. Reżyserem serialu jest Łukasz Kośmicki (KLANGOR), który wraz z Malcolmem XD jest współautorem scenariusza na podstawie jego książki. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, a producentem kreatywnym Dorota Kośmicka.

Premiera pierwszych dwóch odcinków już 17 marca w serwisie CANAL+ online.