Serial 'Udar' to już kolejna produkcja Viaplay, która jest realizowana w Polsce. Obraz skupi się na życiu Jacka – warszawskiego bon vivanta i popularnego prowadzącego programów telewizyjnych, którego życie nagle zostaje wywrócone do góry nogami. Jacek będzie zmuszony stawić czoła trudnym kryzysom, które znacząco wpłyną na to, jak postrzega świat i swoje cele życiowe. Pomimo że tematem serialu będą poważne życiowe zawirowania, w produkcji nie zabraknie też nieco sarkastycznego poczucia humoru. W roli głównej zobaczymy Jacka Poniedziałka, który na potrzeby serialu przeszedł niezwykłą metamorfozę.

- Wcielenie się w postać warszawskiego bon vivanta, który z dnia na dzień zostaje nie z własnej winy pozbawiony dotychczasowego życia i próbuje odzyskać je na nowo, było dla mnie sporym wyzwaniem. Serial 'Udar' udowadnia, że niezależnie od sukcesów czy porażek, które odnosimy w życiu, w obliczu choroby każdy z nas jest równy. Chcąc wcielić się w postać Jacka musiałem przejść poważną wizualną metamorfozę.Czasami sam nie potrafiłem się rozpoznać w lustrze! – mówi Jacek Poniedziałek.

W obsadzie, poza Jackiem Poniedziałkiem pojawi się plejada znanych i utalentowanych aktorów i aktorek. Pomysłodawcą serii i twórcą scenariusza jest Paweł Demirski, odpowiadający wraz z Rafałem Skalskim i Antonio Galdamezem także za reżyserię.