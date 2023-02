Reklama

"Wilk", sezon 2, od 17 lutego

Drugi sezon fascynującego polskiego serialu o przyszłości, jaka może czekać młodych ludzi. W tej futurystycznej, ale prawdopodobnej opowieści możemy zobaczyć, jak konflikt pokoleń istnieje niezależnie od czasów i okoliczności, a wkraczający w dorosłość zawsze marzą o lepszym świecie i próbują buntować się, by doprowadzić do zmian.

W tej opowieści stworzonej przez młodych twórców z myślą o młodych odbiorcach zobaczymy m.in. Walerię Gorobets („Apokawixa”, „Dziewczyny z Dubaju”), debiutantkę Jessikę Polak i Huberta Urbańskiego („Vinci”, „Wrobiony”, teleturniej „Milionerzy”).

Scenarzystą i reżyserem tego serialu jest (podobnie jak przy pierwszym sezonie) Jan Dybus, dwudziestosześciolatek, który po studiach filmowych w Wielkiej Brytanii tworzył głównie treści do social mediów i zapowiada się na jeden z głosów młodego twórczego pokolenia w polskim kinie.

"Szczęścia chodzą parami", od 13 lutego

Czasem bycie terapeutą wcale nie oznacza, że samemu ma się poukładane życie. Brunon jest tego idealnym przykładem – oto terapeuta par, który nie potrafi znaleźć sobie pary. Po prostu ma pecha, a może wręcz przynosi pecha każdej kobiecie, do której się zbliży. Aż wreszcie natrafi na taką, której to nie powstrzyma. To Malwina, przebojowa projektantka samochodów, która nie poddaje się, chociaż odkąd poznała Brunona, jej życie zmienia się w ciąg katastrof. Czy jednak na dłuższą metę wystarczy jej determinacji? A co na to wszystko sam Brunon?

Nowa polska komedia romantyczna to dzieło Bartosza Prokopowicza, uznanego operatora filmowego (nominacja do Orła za „Dług”), który od jakiegoś czasu sprawdza się także jako reżyser („Chemia”, „Narzeczony na niby”, serial „Ultraviolet”). W głównych bohaterów tej opowieści wcielili się Michał Żurawski („Jestem mordercą”, „Nieznajomi”, seriale „Król”, „Kruk”) i Weronika Książkiewicz („Powrót do tamtych dni”, „Furioza”, „Podejrzani zakochani” cykl „Planeta Singli”).

"Piosenki o miłości", od 15 lutego

Kameralna i wzruszająca opowieść o pulsującej muzyką Warszawie i parze, która spotyka się w tym mieście. Film debiutanta Tomasza Habkowskiego zdobył na festiwalu w Gdyni nagrodę za najlepszy obraz z mikrobudżetem. Bo to faktycznie film skromny, ale pełen emocji, uczuć, muzyki i świetnych kreacji aktorskich. To historia pary, którą mnóstwo dzieli – ona jest kelnerką, która do stolicy przyjechała z małego miasta i kocha śpiewać. On, z bogatej warszawskiej rodziny, syn sławnego aktora, który chce wydać własną płytę, by udowodnić swą wartość. Połączy ich muzyka, ale czy to wystarczy? Wszak mają różne marzenia, ambicje, pomysły na życie…

W rolach głównych zobaczymy Tomasza Włosoka, który za rolę Roberta był nominowany do nagrody im. Zbyszka Cybulskiego, a wcześniej zagrał m.in. w „Hiacyncie”, „Bożym Ciele” oraz filmach „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa” i „Jak pokochałam gangstera”, Justynę Świes („Drzazgi”, „Zgorszenie publiczne”) i Andrzeja Grabowskiego („Pitbull”, „Druga połowa” serial „Świat według Kiepskich”).

Seriale

“Reakcja łańcuchowa", nowy odcinek w każdy czwartek

Niemiecki serial kryminalny pokazujący, jak jedno małe zdarzenie może wywołać coraz poważniejsze skutki dla mnóstwa osób pozornie ze sobą niezwiązanych.

Wszystko zaczyna się w poniedziałek od napadu na mały sklepik. Przestępstwo jakich wiele, ale to właśnie początek tytułowej „reakcji łańcuchowej”. W grę wchodzi naprawdę dużo pieniędzy i zniknięcie pewnego siedmiolatka. Każdy kolejny odcinek to następny dzień z tego dziwnego tygodnia i konsekwencje, których naprawdę nie sposób było przewidzieć.

Ten serial to dzieło niemieckiego twórcy Stephana Lacanta, który dekadę temu zachwycił widzów na festiwalu w Berlinie swoim filmem „Siła przyciągania”. W głównych rolach zobaczymy nagrodzoną na festiwalu w Wenecji niemiecką aktorkę i autorkę książek dla dzieci Katię Riemann („Rosenstrasse”, „Krew jak czekolada”, „On wrócił”), Lornę Ishemę („Przetrąceni”, „Melancholijna dziewczyna”, „Wszystko dla dzieci”) i szwajcarskiego aktora Joela Basmana („Pole minowe”, „Nowa ziemia”, „King’s Man: Pierwsza misja”), który wciela się tu w postać Daniela Kowalskiego…

"Paris Police 1905", nowy odcinek w każdy wtorek

Wracamy do detektywa Anthoine’a Jouina, którego poznaliśmy przy okazji serialu „Paris Police 1900”. Jest, jak łatwo się domyślić, o kilka lat starszy i bardziej doświadczony i jeszcze lepiej zna niełatwe realia podziemnego światka. Tym razem przyjdzie mu zająć się sprawą ciała mężczyzny znalezionego w Lasku Bulońskim, co dziwnie zbiega się z rozpoczęciem (na polecenie szefa policji) oczyszczania ulic miasta z prostytutek.

Podobnie jak opowieść o 1900 roku, ten serial to dzieło Fabiena Nury’ego, który kilkanaście lat temu napisał scenariusz do kinowej wersji słynnego kostiumowego serialu kryminalnego „Brygady Tygrysa”. Jest też autorem wielu scenariuszy wielu popularnych komiksów w tym „Śmierci Stalina”, której ekranizacja zdobyła dwie nominacje do BAFTY.

W rolę detektywa Jouina wcielił się ponownie Jeremie Laheurte, którego widzieliśmy wcześniej m.in. w „Życiu Adeli – rozdział 1 i 2”, „Zasługujesz na miłość”, „Notre Dame pło​nie” czy „Prywatnej wojnie”.

"Crossfire", nowy odcinek w każdą środę

Jo wybrała się z rodziną i przyjaciółmi na wakacje do luksusowego hotelu w Hiszpanii. Pewnego dnia jej wypoczynek zamienia się w chwile pełne grozy, gdy hotel zostaje zaatakowany przez uzbrojonych mężczyzn. Rozpoczyna się walka o życie, w której Jo nieoczekiwanie stanie się jedną z głównych bohaterek…

Nowy angielski miniserial to sensacyjna fabuła o tym, jak zaskakujące i mroczne potrafi być życie. I jak czasem potrafimy w sobie znaleźć pokłady odwagi, których w ogóle się nie spodziewaliśmy. W główną rolę wciela się trzykrotnie nominowana do BAFTY Keeley Hawes (seriale „Bo to grzech”, „Bodyguard”, „Durellowie”). Obok niej na ekranie zobaczymy Lee Ingleby’ego („Pan i Władca: Na krańcu świata”, „Harry Potter i więzień Askabanu”, serial „Inspektor George Gently”), Josette Simon („Wonder Woman”, „Pokemon: Detektyw Pikachu”, „Wiedźmy”), Daniela Ryana (seriale „Mount Pleasant”, „Żądza krwi”, „Litvinenko”) i Anneikę Rose (seriale „Line of Duty: Wydział Wewnętrzny”, „The Feed”, „Ackley Bridge”).

Dokumenty

"9 żyć", od 25 lutego

Dokument próbujący pokazać jeden z bocznych wątków toczącej się od roku wojny w Ukrainie. Gdy Rosja zaatakowała ten kraj w lutym zeszłego roku, ludzie uciekali wierząc, że to tylko na kilka dni, że szybko wrócą. Często w ich domach, mieszkaniach, na podwórkach zostawały zwierzęta, którymi nie miał się kto zająć. Również w ogrodach zoologicznych i schroniskach zostały dziesiątki stworzeń bez opieki. To opowieść o wolontariuszach, którzy często z narażeniem życia próbują ratować te stworzenia. Wyszukują je, czasem uwalniają z ruin i wywożą w bezpieczne miejsca. Ten film to hołd dla ich poświęcenia, obraz dedykowany ukraińskim aktywistom praw zwierząt.

Ta wojna to dramat milionów ludzi, ale nie tylko ludzi. Również nasi towarzysze życia, mniejsi przyjaciele znaleźli się na linii frontu. Byli zagubieni, bez szans na samodzielne przeżycie. Psy i koty. Konie i lwy. To opowieść o nich, ich wojennych losach, a także o ludziach, którzy za wszelką cenę spróbowali je ratować.

"Gdy wiosna zawitała do Buczy", od 25 lutego

Ukraiński dokument o mieście Bucza i jego mieszkańcach. Ta zajęta przez Rosjan miejscowość stała się (po ich wycofaniu) symbolem zbrodni wojennych. Odnalezione tam masowe groby, setki zabitych cywilów były świadectwem okrucieństwa i bestialstwa najeźdźców. Ten film dokumentuje to, ale również pokazuje, jak miasteczko próbuje wracać do życia. Ci mieszkańcy, którzy zdążyli uciec przed frontem, teraz powrócili i po tym, jak pochowali i opłakali swoich bliskich, biorą się za odbudowę zniszczonych domów. To miasto to wciąż ich miejsce na ziemi i nie wyobrażają sobie innego. Próbują, jak tylko to możliwe odzyskać swoje życie.

A przecież tak naprawdę ta wojna wcale się nie skończyła i nic tu nie jest pewne. Czy w takiej sytuacji znajdą dość sił, by pozostać w Buczy?

Niemiecki reżyser Markus Lenz („Rywal”) i debiutująca Mila Teshaieva dotarli do Buczy z pierwszą falą powracających mieszkańców i towarzyszyli im z kamerą przez kolejne tygodnie wiosny zeszłego roku, kręcąc wstrząsającą kronikę odradzającego się miasta.

Filmy

"After 4. Bez siebie nie przetrwamy", od 12 lutego

Czwarta odsłona opowieści o wielkim uczuciu łączącym Tessę i Hardina. Ich związek przetrwał wszystko, czy coś jeszcze może zagrozić ich miłości? Okazuje się, że skrywane dotąd rodzinne tajemnice są w stanie mocno wstrząsnąć bohaterami. Jednak minione lata i wspólne doświadczenia mocno ich zmieniły i są już zupełnie innymi ludźmi niż ta para nastolatków, którą oglądaliśmy na początku. Czy mimo wszystko znajdą w sobie dość sił, by wesprzeć się w walce z demonami przeszłości? Wszak, gdy całe dotychczasowe życie okazuje się kłamstwem, można stracić zaufanie do świata, który nas oszukał.

W tej ekranizacji czwartej (z pięcioksięgu) powieści Anny Todd zagrali oczywiście znani z poprzednich filmów Josephine Langford i Hero Fiennes-Tiffin. Obok nich tym razem pojawili się Louise Lombard („Hidalgo – ocean ognia”, „Oppenheimer”), Chance Perdomo (serial „Chilling Adventures of Sabrina”), Rob Estes (seriale „Kobiecy klub zbrodni”, „90210”) i Arielle Kebbel („American Pie: Wakacje”, „Nowe oblicze Greya”).

"Niepokonany", od 20 lutego

Nominowany do Emmy film oparty na wspomnieniach słynnego boksera Harry’ego Hafta. Ten wybitny sportowiec, który po II Wojnie Światowej zrobił karierę na ringach Nowego Jorku, przez lata nie potrafił do końca otrząsnąć się z wojennej traumy – był bowiem więźniem Auschwitz, gdzie zmuszano go do gladiatorskich pojedynków. W tym filmie zarówno wspomina te podłe chwile, jak i swoiste odrodzenie, jakie doznał po latach w Ameryce.

Ten film to dzieło słynnego, nagrodzonego Oscarem reżysera Barry’ego Levinsona („Rain Man”, „Good Morning America”, „Uśpieni”, „Fakty i akty”), który nie przestaje kręcić mimo osiemdziesiątki na karku. W główną rolę Hafta wcielił się tu Ben Foster („Alpha Dog”, „3:10 do Yumy”, „Strategia mistrza”), a obok niego zagrali Billy Magnussen („Big Short”, „Most szpiegów”, „Wieczór gier”), Danny DeVito („Powrót Batmana”, „Lot nad kukułczym gniazdem”, „Bliźniacy”) i Peter Sarsgaard („Była sobie dziewczyna”, „Jarhead: Żołnierz piechoty morskiej”, „Powrót do Garned State”).

"Zaułek koszmarów", od 26 lutego

Nominowany do czterech Oscarów najnowszy film mistrza Guillermo del Toro („Kształt wody”, „Pacific Rim”, „Hellboy”) to przewrotny thriller retro o tym jak łatwo można wykorzystać naiwność wyższych sfer. Udaje się to bez trudu charyzmatycznemu Stantonowi Carlisle. Ale jak to zwykle bywa w takich opowieściach w końcu bohater próbuje oszukać kogoś naprawdę niebezpiecznego. I wtedy zaczynają się prawdziwe kłopoty.

W tej pełnej gwiazd kostiumowej intrydze na ekranie zobaczymy m.in. już dziewięciokrotnie nominowanego do Bradley’a Coopera („Narodziny gwiazdy”, „Poradnik pozytywnego myślenia”, „Snajper”), laureatkę dwóch Oscarów Cate Blanchett („Blue Jasmine”, „Elizabeth”, trylogia „Władca Pierścieni”), Toni Collette („Mała Miss”, „Szósty zmysł”, „Wesele Muriel”), Willema Dafoe („Lighthouse”, „Pluton”, „Projekt Floryda”), Davida Strathairna („Good Night and Good Luck”, „Nomadland”, „Temple Grandin”) i Richarda Jenkinsa (seriale „Sześć stóp pod ziemią”, „Olive Kitteridge”, „Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera”).