Wśród najchętniej oglądanych produkcji w HBO Max w styczniu znalazło się sześć seriali i cztery filmy. Niekwestionowanym liderem jest serial "The Last of Us".

"The Last of Us" zadebiutował na platformie 16 stycznia i znalazł się na pierwszym miejscu wśród najchętniej oglądanych pozycji programowych na platformie. Serial nagrodzonego Emmy twórcy "Czarnobyla" Craiga Mazina oraz autora uznanej gry wideo i jednego z prezesów Naughty Dog Neila Druckmanna to drugi największy debiut HBO, tuż za "Rodem smoka", już po pierwszym tygodniu od premiery. Historia przedstawiona w “The Last of Us” rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak współczesna cywilizacja została zniszczona. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co oznacza się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

Co poza "The Last of Us"?

Na drugim miejscu uplasował się "Black Adam" z Dwayne'em Johnsonem w roli głównej. Film opowiada historię uwolnionego po blisko pięciu tysiącleciach bohatera obdarzonego boskimi mocami. Black Adam jest gotowy wprowadzić w życie swoją wersję sprawiedliwości we współczesnym świecie.

Podium uzupełnia serial "Biały Lotos" opowiadający o grupie gości hotelowych, którzy spędzają wakacje w ekskluzywnym kurorcie. Ta wybitna satyra społeczna została niedawno nagrodzona Złotym Globem w kategorii “Najlepszy serial limitowany, antologia lub film telewizyjny". Tę samą nagrodę w kategorii “Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym" odebrała także Jennifer Coolidge.

Kolejne miejsca wśród produkcji filmowych zajmują min. opowiadający historię biochemika próbującego wyleczyć się z rzadkiej choroby krwi - "Morbius", a także horror “X" z Jenną Ortegą, w którym grupa młodych filmowców jedzie do Teksasu, aby nakręcić porno. Na miejscu szybko okazuje się, że muszą walczyć o życie. Stawkę filmową zamyka przygodowa produkcja "Uncharted" z Tomem Hollandem i Markiem Wahlbergiem w rolach głównych.

W pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych seriali znaleźli się kultowi "Przyjaciele", animowany serial komediowy "Rick i Morty", “Mroczne materie” oraz wielki hit HBO "Ród smoka".

TOP 10