"Miś" Stanisława Barei nic nie stracił na aktualności. Można oglądać go wiele razy, za każdym razem odnajdując jakąś scenę czy cytat, które niepokojąco dobrze pasują do naszej rzeczywistości. Podczas tej powtórki "Misia" nas uderzyły słowa o tym, że "prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich, słomianych inwestycjach". A jak jest u was? Znacie "Misia"? Lubicie? Sprawdźcie swoją wiedzę w naszym quizie!

