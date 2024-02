Cytaty z kultowych komedii epoki PRL weszły już na stałe do współczesnego języka, a wykreowane w filmach i serialach postacie do rodzimej popkultury. Jak suchy chleb, to wiadomo, że dla konia, a jak kot to wyłącznie z miasta Łodzi. Mąż fajtłapa to murowane żylaki, a sprawiedliwość zawsze jest po naszej stronie. Czy rozpoznasz najsłynniejsze cytaty z powojennych polskich komedii?

Przejdź do quizu