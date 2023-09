Niekwestionowany król polskiej komedii, wybitny reżyser, scenarzysta i aktor. Naczelny kronikarz epoki PRL. Ośmieszał absurdy systemu i nonszalancko kpił z ludzkich przywar. Jego filmy to ponadczasowa strawa o kultowym statusie. Wiele stworzonych przez niego filmowych postaci to antybohaterowie PRL-u, z którymi utożsamiamy naszą „małą stabilizację”, a słynne dialogi i cytaty z komedii autora „Misia” już na stałe weszły do polskiej popkultury. W cyklu quizowe legendy PRL – mistrz Stanisław Bareja!

