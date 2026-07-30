Dziennik.pl logo

Banalnie prosty QUIZ filmowy. Uzupełnij tytuł klasyki PRL. Większość pytań to "małe piwo przed śniadaniem"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:56
Bareja
Banalnie prosty QUIZ filmowy. Uzupełnij tytuł klasyki PRL. Większość pytań to "małe piwo przed śniadaniem"/Facebook
W tym quizie filmowym chodzi o uzupełnienie tytułu filmu lub serialu. Większość zagadek jest naprawdę prosta. Pytamy o bardzo znane, wręcz kultowe produkcje.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski serialserialpolski film
Powiązane
Alternatywy 4
QUIZ o serialach PRL. Podajemy trzy postaci, odgadniesz tytuł? Ostatnie pytanie to bułka z masłem
PRL
Nie taki trudny QUIZ o kultowych polskich serialach PRL. Podajemy trzy postaci, zgadnij tytuł
quiz
Ten QUIZ filmowy to bułka z masłem. Podajemy trzy postaci, zgadnij tytuł produkcji PRL
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj