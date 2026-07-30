Banalnie prosty QUIZ filmowy. Uzupełnij tytuł klasyki PRL. Większość pytań to "małe piwo przed śniadaniem"
dzisiaj, 04:56
Banalnie prosty QUIZ filmowy. Uzupełnij tytuł klasyki PRL. Większość pytań to "małe piwo przed śniadaniem"/Facebook
W tym quizie filmowym chodzi o uzupełnienie tytułu filmu lub serialu. Większość zagadek jest naprawdę prosta. Pytamy o bardzo znane, wręcz kultowe produkcje.
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Źródło dziennik.pl
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