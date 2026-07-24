QUIZ o serialach PRL. Podajemy trzy postaci, odgadniesz tytuł? Ostatnie pytanie to bułka z masłem
55 minut temu
W tym quizie pytamy o znane polskie seriale czasów PRL/TVP
W tym quizie pytamy o znane polskie seriale czasów PRL. Zadanie polega na tym, by po trzech postaciach, odgadnąć tytuł serialu. To nie będzie zbyt trudne zadanie, jeśli oglądałeś i dobrze znasz te produkcje.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski serialserialquiz
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