Dziennik Gazeta Prawana logo

QUIZ o serialach PRL. Podajemy trzy postaci, odgadniesz tytuł? Ostatnie pytanie to bułka z masłem

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
55 minut temu
Alternatywy 4
W tym quizie pytamy o znane polskie seriale czasów PRL/TVP
W tym quizie pytamy o znane polskie seriale czasów PRL. Zadanie polega na tym, by po trzech postaciach, odgadnąć tytuł serialu. To nie będzie zbyt trudne zadanie, jeśli oglądałeś i dobrze znasz te produkcje.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski serialserialquiz
Powiązane
Bareja
QUIZ o polskich serialach PRL. Podajemy trzy postaci, odgadujesz tytuł
Alternatywy 4
QUIZ. Kultowe seriale PRL. Podajemy trzy postaci, odgadnij tytuł
PRL
Nie taki trudny QUIZ o kultowych polskich serialach PRL. Podajemy trzy postaci, zgadnij tytuł
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj