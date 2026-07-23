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"Bogumił, Bogumił...". QUIZ o serialu "Noce i dnie". Pamiętasz tę kultową produkcję PRL? 6/10 to minimum

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:44
Noce i dnie
"Bogumił, Bogumił...". QUIZ o serialu "Noce i dnie". Pamiętasz tę kultową produkcję PRL? 6/10 to minimum/TVP
Serial "Noce i dnie" do dziś uchodzi za kultową produkcję czasów PRL. Wyreżyserował go Jerzy Antczak a główne role zagrali znani i uznani aktorzy. Jak dobrze pamiętacie tę produkcję? Sprawdźcie swoją wiedzę w naszym quizie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski serialserialNoce i dnie
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