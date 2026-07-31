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QUIZ z przymrużeniem oka. "07 zgłoś się". Na pytanie nr 8 tylko prawdziwy Borewicz zna odpowiedź

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:23
07 zgłoś się
QUIZ z przymrużeniem oka. "07 zgłoś się". Na pytanie nr 8 tylko prawdziwy Borewicz zna odpowiedź/TVP
Serial "07 zgłoś się" to wciąż jedna z najbardziej popularnych produkcji poświęconych sprawom kryminalnym. W głównego bohatera wcielał się niezapomniany Bronisław Cieślak. W naszym quizie sprawdzimy Waszą wiedzę na temat kilku niuansów z serialu. Znasz odpowiedź na pytanie nr 8?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski serialserial07 zgłoś się
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