"Kawa i wuzetka...". QUIZ o jedzeniu w filmach Barei. Zwyciężysz ten wyścig o złotą patelnię?

"Kawa i wuzetka...". QUIZ o jedzeniu w filmach Barei. Zwyciężysz ten wyścig o złotą patelnię? / Materiały prasowe

W filmach Stanisława Barei jedzenie i picie pojawiało się dosyć często. Było przedmiotem żartów i absurdalnych sytuacji. Pamiętasz te sceny? Jeśli tak, to bez problemu poradzisz sobie z naszym quizem.

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