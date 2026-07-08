"Kawa i wuzetka...". QUIZ o jedzeniu w filmach Barei. Zwyciężysz ten wyścig o złotą patelnię?
dzisiaj, 04:38
"Kawa i wuzetka...". QUIZ o jedzeniu w filmach Barei. Zwyciężysz ten wyścig o złotą patelnię?/Materiały prasowe
W filmach Stanisława Barei jedzenie i picie pojawiało się dosyć często. Było przedmiotem żartów i absurdalnych sytuacji. Pamiętasz te sceny? Jeśli tak, to bez problemu poradzisz sobie z naszym quizem.
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Źródło dziennik.pl
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