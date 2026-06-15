Ten QUIZ filmowy to łatwizna. Z jakiej kultowej produkcji PRL pochodzi ten cytat?
dzisiaj, 04:24
Błyskawiczny QUIZ filmowy. Pytamy o kultowe produkcje czasów PRL/PAP Archiwalny
W tym quizie filmowym pytamy o cytaty z kultowych filmów i seriali PRL. Niektóre z pewnością dobrze znacie i bez problemu odpowiecie na pytania. Będzie komplet punktów?
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Źródło dziennik.pl
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