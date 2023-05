Podczas wtorkowej konferencji prasowej, zorganizowanej w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, dyrektor MDAG Artur Liebhart podkreślił, że festiwal rozpocznie się już za kilka dni. "Bardzo się z tego cieszymy. To zbiorowy wysiłek wspaniałego zespołu, który pracuje cały rok. Festiwal w tym roku odbędzie się w ośmiu miastach, między 12 a 21 maja. Następnie 23 maja zacznie się jego wersja online, która potrwa do 4 czerwca. Poza tymi głównymi miastami, którymi - oprócz Warszawy - są Katowice, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Gdynia oraz Lublin i Łódź nasz festiwal z okrojonym do sześciu, ośmiu filmów programem zawita również do dziewiętnastu innych miejscowości w drugi weekend festiwalu" - powiedział.

Dyrektor artystyczny MDAG Karol Piekarczyk wspomniał o wydarzeniach towarzyszących festiwalowi, m.in. debacie pt. "Kino dokumentalne nie jest obojętne", w której wezmą udział duński reżyser i scenarzysta Jonas Poher Rasmussen, amerykański dziennikarz śledczy i filmowiec David France, reżyser, scenarzystka i operatorka Hanna Polak oraz programerka festiwalu w Sundance Ania Trzebiatowska. "Rozmowę poprowadzi Grażyna Torbicka w pierwszą niedzielę festiwalu, w Muzeum POLIN - muzeum, z którym współpracujemy po raz kolejny, ale w tym roku wyjątkowo, ponieważ dzielimy hasło. W Muzeum POLIN odbędą się niezwykłe premiery filmów, których twórcy i twórczynie pojawią się na scenie, takich jak +Vika!+, +Nie znikniemy+ czy +Apolonia, Apolonia+. Oprócz tego wspomniany wcześniej David France udzieli lekcji mistrzowskiej" - zwrócił uwagę.

W trakcie spotkania zaprezentowano 11 tytułów, które zmierzą się w konkursie polskim. Są wśród nich dokumenty poświęcone sytuacji w Ukrainie, takie jak "Nie znikniemy" Alisy Kovalenko, "W Ukrainie" Piotra Pawlusa i Tomasza Wolskiego oraz "Skąd dokąd" Maćka Hameli. O nagrodę ubiegają się również inspirowany najsłynniejszą powieścią Stanisława Lema "Solaris mon amour" Kuby Mikurdy, ukazujący kulisy Konkursu Chopinowskiego "Pianoforte" Jakuba Piątka, "Dziewczyńskie historie" Agi Borzym o dziewczynkach wchodzących w okres dojrzewania oraz "Prawy chłopak" Hanny Nobis o prawicowym aktywiście z Wrocławia.

Fantastyczny fenomen

Wśród nominowanych dokumentów znalazły się też opisujący fenomen wieloletniego redaktora naczelnego "Nowej Fantastyki" Macieja Parowskiego "Fantastyczny Matt Parey" Bartosza Paducha, śledząca losy polsko-francuskiej malarki Apolonii Sokol "Apolonia, Apolonia" Lei Glob, "Vika!" Agnieszki Zwiefki o 84-letniej DJ-ce, która uczy seniorów i młodsze pokolenia celebrować życie, a także "Leon" Wojciecha Gostomczyka. Bohaterem tego ostatniego jest artysta-performer Leon Dziemaszkiewicz, który był związany z francuskim projektantem mody Thierrym Muglerem.

W konkursie głównym o Grand Prix - Nagrodę Banku Millennium powalczy 12 produkcji, wśród nich nagrodzony Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji "Całe to piękno i krew" Laury Poitras o amerykańskiej fotografce i aktywistce Nan Goldin, "Pustelnik z Treig" Lizzie MacKenzie o mężczyźnie, który odciął się od świata oraz poruszający kwestię walki o wolne media dokument "Zła prasa" Rebekki Landsberry-Baker i Joego Peelera.

Dokumenty będą prezentowane również w sekcjach pozakonkursowych: Siła siostrzeństwa, Siła słowa, Cinema, Mon Amour, We’re Here, We’re Queer, Se_x Work, What the Doc?!. W części branżowej MDAG Industry zaplanowano panele dyskusyjne dotyczące m.in. praw autorskich w filmie dokumentalnym, tworzenia audioreportażu, a także Forum Filmu Dokumentalnego dla Dzieci. Nowością będzie Safe Space, czyli bezpieczna przestrzeń do rozmów o zdrowiu psychicznym, seksualności i tożsamości. W strefie tej odbędą się m.in. warsztaty z asertywności dla kobiet i spotkanie poświęcone sposobom przeciwdziałania nowym formom przemocy w internecie.

20. festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w ośmiu polskich miastach w dniach 12-21 maja. Część online wydarzenia potrwa od 23 maja do 4 czerwca. Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://mdag.pl/.