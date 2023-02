Dokument "On the Adamant" przedstawia codzienność pacjentów i personelu dziennego domu opieki dla dorosłych, położonego w centrum Paryża.

W wyścigu po statuetkę film Philiberta pokonał m.in. "Music" Angeli Schanelec, "The Survival of Kindness" Rolfa de Heera, "Till The End of the Night" Christopha Hochhauslera oraz "Ingeborg Bachmann – Journey into the Desert" Margarethe von Trotty.

Laureatów konkursu głównego wyłoniło jury w składzie: amerykańska aktorka Kristen Stewart (przewodnicząca), irańska aktorka Golshifteh Farahani, niemiecka reżyserka Valeska Grisebach, rumuński reżyser Radu Jude, amerykańska dyrektorka castingu Francine Maisler, hiszpańska reżyserka, ubiegłoroczna laureatka Złotego Niedźwiedzia Carla Simon oraz hongkoński reżyser i producent Johnnie To.

autorka: Daria Porycka