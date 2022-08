Nowego dyrektora zaprezentował w środę, podczas spotkania zorganizowanego w foyer teatru, prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wraz ze swoim zastępcą Jarosławem Marszałkiem.

Kontynuacja chlubnej tradycji

Jak powiedział prezydent, pojawienie się Olafa Lubaszenki na dyrektorskim fotelu nawiązuje do zwyczaju zatrudniania w Częstochowie na tym stanowisku znanych aktorów. To kontynuacja linii, która u nas wspaniale się sprawdza. Wystarczy wymienić takie nazwiska jak: Henryk Talar, Marek Perepeczko czy Piotr Machalica. Uwielbiani przez częstochowską publiczność gwarantowali zadowolenie widowni i sukcesy samej instytucji kultury. Nowy dyrektor to nowa energia - dodał Matyjaszczyk.

Podczas spotkania z dziennikarzami Lubaszenko opowiadał o swoim pomyśle na miejski teatr oraz o wcześniej przedstawionej koncepcji programowej. Zwrócił uwagę, że działanie częstochowskiego teatru jest możliwe przede wszystkim dzięki finansowaniu ze środków miejskich - to dotacja samorządowa stanowi lwią część budżetu tej instytucji.

Oczywiste jest więc dla mnie, że Teatr im. Adama Mickiewicza powinien być jak najbliżej związany z miastem i jego mieszkańcami. Oferta programowa takiego teatru również powinna być zróżnicowana. Naturalnie wiele scen działa właśnie w ten sposób. Kluczowe są proporcje, co do konkretnych tytułów, nazwisk i projektów; wszystko w przemyślanym porządku osadzone na osi czasu - mówił.

Urozmaicony i zrównoważony repertuar powinien być oczywiście mieszanką tekstów klasycznych i współczesnych, tych lekkich o charakterze zdecydowanie rozrywkowym z pozycjami dramatycznymi. Kluczowa dla mnie będzie tu dbałość o zachowanie właściwych proporcji, zarówno pod kątem artystycznym, jak i ekonomicznym - zaznaczył Lubaszenko.

Miasto, jako organizator, po dwóch nierozstrzygniętych konkursach na stanowisko dyrektora teatru i zainteresowaniu wyrażonym przez Olafa Lubaszenko, wystąpiło do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie go na okres trzech sezonów artystycznych (od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r.) bez przeprowadzana konkursu. Minister wyraził na to zgodę. Wystąpienie z wnioskiem poprzedziło uzyskanie przez organizatora opinii właściwych związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych – zaznacza magistrat.

Kim jest Olaf Lubaszenko?

Olaf Lubaszenko urodził się w 1968 r. we Wrocławiu w 1968 r. Debiutował w 1981 r. rolą Kamila w serialu TVP "Życie Kamila Kuranta". Wystąpił w ok. 80 filmach fabularnych, zagrał też w wielu serialach i przedstawieniach Teatru Telewizji. Pracował jako asystent reżysera z Andrzejem Wajdą i Krzysztofem Kieślowskim.

Wyreżyserował sześć filmów fabularnych i kilka seriali oraz przedstawień telewizyjnych. Zagrał m.in. w "Krótkim filmie o miłości", "Krollu", "Demonach wojny według Goi", "Operacji Samum", "Piłkarskim pokerze", "Zabić Sekala", "Pograniczu w ogniu", "Ekstradycji", "Sforze", "Odwróconych" i "Stuleciu Winnych".

Na scenie debiutował w 1988 roku, zagrał ponad dwadzieścia ról teatralnych. Wyreżyserował kilkanaście spektakli. Jest laureatem nagród polskich i zagranicznych, m.in. Polskiej Nagrody Filmowej "Orzeł", "Czeskiego Lwa" i "Złotej Kaczki" - nagrody czytelników czasopisma "Film". Od 2011 r. do dziś pełni funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach.

Aautor: Krzysztof Konopka