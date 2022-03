Bardzo zależało nam na jak najszybszym przygotowaniu takiego tłumaczenia, aby umożliwić osobom pochodzenia ukraińskiego obejrzenie naszej najnowszej premiery w kinie.

Warto zaznaczyć, że przy większości filmów jako polski dystrybutor mamy prawa tylko do polskich wersji językowych. Na inne tłumaczenia muszą wyrazić zgodę agenci sprzedaży i producenci. Dostaliśmy zielone światło na przygotowanie ukraińskich napisów m.in. do „C’mon C’mon”, „Mojego wspaniałego życia” oraz „I tak Cię kocham”. Mamy nadzieję, że z czasem tych tytułów będzie więcej.

Pierwsze pokazy „Piosenek o miłości” z ukraińskimi napisami odbędą się w ramach Kina Kobiet w sieci kin Helios już 16 marca o godz. 18:00 (52 kina!).

Od 25 marca film trafi do regularnej dystrybucji i wszystkim kinom zainteresowanym ukraińską wersją filmu umożliwimy organizację pokazów z napisami.