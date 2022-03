"Zachęcamy wszystkie instytucje filmowe w Polsce, Europie i na świecie do włączenia się w akcję i podpisanie tej petycji" - czytamy w oświadczeniu PISF-u podpisanym przez jego dyrektora Radosława Śmigulskiego.

Reklama

Zwrócono uwagę, że "jak słusznie wskazuje Akademia w swojej petycji do instytucji filmowych, w czasie, gdy nakładane są sankcje polityczne i gospodarcze na Federację Rosyjską, nie możemy pozostać w zgodzie z ich aktywnością na polu kultury".

Solidarni z Ukrainą

"W obecnych okolicznościach chcemy zapewnić członków Ukraińskiej Akademii Filmowej oraz całe społeczeństwo ukraińskie o naszej solidarności także w tej kwestii" - zapewniono. "Nie można dopuszczać do sytuacji, w której agresor napadający na demokratyczne państwo ma prawo bez żadnych konsekwencji zgłaszać filmy swojej produkcji do udziału w festiwalach międzynarodowych oraz brać udział w wydarzeniach kulturalnych" - podkreślono.

Reklama

ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO>>>

Przypomniano, że Ukraińska Akademia Filmowa zachęca poszczególne instytucje do podjęcia konkretnych działań: "Radę Europy do wykluczenia Rosji z Eurimages i zerwanie z nią umów koprodukcyjnych oraz do wyłączenia Federacji Rosyjskiej z Europejskiej Konwencji o koprodukcji filmowej; Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Producentów Filmowych (FIAPF) do pozbawienia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Moskwie akredytacji FIAPF; producentów do rozwiązania współpracy z podmiotami gospodarczymi Federacji Rosyjskiej oraz nie przenoszenia praw własności intelektualnej do filmów na terytorium Federacji Rosyjskiej; dystrybutorów do nie wydawania licencji na dystrybuowanie filmów na terytorium Rosji; CEPI (European Audiovisual Production Association) i CFP-E (Commercial Film Producers of Europe) do zaprzestania wszelkiej współpracy członków stowarzyszenia z producentami popierającymi agresję na Ukrainę".

Podkreślono, że Ukraińska Akademia Filmowa "zwraca się także z prośbą o niedopuszczanie do programów festiwali filmów wyprodukowanych przez Federację Rosyjską lub w koprodukcji z nią".

Oświadczenie opublikowano na stronie oraz w mediach społecznych PISF-u.