Znany jest już pełny program 18. Festiwalu Millennium Docs Against Gravity - to niemal 150 filmów dokumentalnych. Tylko do niedzieli można kupić karnet na warszawską edycję festiwalu - przypomniał w piątek stołeczny magistrat.

Festiwal odbędzie się od 3 do 12 września w siedmiu miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Bydgoszczy, a następnie online od 16 września do 3 października. Reklama Jak przekazał urząd, w tegorocznym konkursie głównym zostanie zaprezentowanych 14 filmów, wśród nich produkcje opowiadające o Bliskim Wschodzie, Rosji, Polsce, Filipinach czy Zimbabwe. Wśród sekcji, które zostaną zaprezentowane widzom znalazły się dobrze znane już oglądającym: Bohaterowie są wśród nas, Klimat na zmiany, Historie intymne, Miejsca, Człowiek w kinie, Muza i wena, Fetysze i kultura czy Czwarte oko. Z nowości będzie można zobaczyć sekcje: Oblicza Ameryki Łacińskiej, czyli spojrzenie na różnorodność tego regionu świata; Kryminalne zagadki MDAG (dokumentalne opowieści z nutą grozy) czy Życie w czasach pandemii - zbiór polskich filmów będących kroniką rzeczywistości w trakcie lockdownu. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity to największy festiwal filmowy w Polsce. Ostatnia edycja odbyła się w formie hybrydowej i zgromadziła łącznie 170 700 widzów.