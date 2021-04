Po pokazie odbędzie się dyskusja z udziałem filmoznawcy dr. Łukasza Jasiny i literaturoznawcy dr. hab. Karola Samsela.

Reklama

W 2021 roku przypada 200. rocznica urodzin wybitnego polskiego artysty Cypriana Kamila Norwida. Instytut Książki we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Londynie postanowił ją uczcić filmem, zapraszając do jego realizacji wybitnych twórców animacji – braci Quay.

Stephen i Timothy Quay to zdobywcy wielu nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych, m.in. Locarno International Film Festival, Melbourne International Film Festival, Krakow Film Festival, Brussels International Festival of Fantasy Film. Byli również nominowani do Złotej Palmy w Cannes za film "Ulica krokodyli" na podstawie prozy Brunona Schulza.

"Bracia Quay są autorytetem, jeśli chodzi o znajomość polskiej kultury, poczynając od muzyki klasycznej, poprzez malarstwo, film i oczywiście literaturę. To oni m.in. wprowadzili na +brytyjskie salony+ twórczość Brunona Schulza, tworząc na podstawie jego opowiadania majstersztyk animacji, +Ulicę krokodyli+, obecnie zaś pracują nad adaptacją +Sanatorium pod Klepsydrą+" – powiedziała dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej w Londynie Marta de Zuniga.

Widz zagraniczny

Instytut Książki poinformował, że produkcja skierowana jest do widza zagranicznego i będzie promowana w internecie i mediach społecznościowych, głównie w anglojęzycznym obszarze językowym.

"Postanowiliśmy stawić czoła wyzwaniu i zrobić film dla tych, którzy prawdopodobnie nigdy o Norwidzie nie słyszeli. Mamy jednak nadzieję, że choć to krótki film, uda się nim rozpalić ciekawość w widzach i zainteresować ich spuścizną – także dziełami plastycznymi – którą ten wielki, niedoceniony za życia artysta po sobie pozostawił" – wyjawiają twórcy filmu, Stephen i Timothy Quay.

Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski przekazał, że Instytutowi bardzo zależało na tym, aby "przedstawić twórczość Norwida z anglosaskiej, a nie tylko polskiej perspektywy". "Nie mieliśmy wątpliwości, że najlepszymi twórcami do opowiedzenia tej historii będą Bracia Quay" - dodał.

Premiera online filmu w poniedziałek, 12 kwietnia, o godz. 19 na Facebooku i YouTube Instytutu Książki:

www.youtube.com/InstytutKsiazki

www.facebook.com/InstytutKsiazki

Film będzie prezentowany z napisami w języku polskim.