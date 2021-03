Jak czytamy na stronie PNF Orły, przegląd w formule online udało się zorganizować dzięki "poszerzonej współpracy z wieloletnim nadawcą telewizyjnym Orłów - Canal+". "Akademicy oraz widzowie będą mogli oglądać polskie filmy, które spełniły warunki kandydowania do tegorocznej edycji Orłów i ubiegają się o nominację Polskiej Akademii Filmowej" - poinformowała dyrektor Orłów Izabela Wójcik, cytowana w komunikacie.

W ramach przeglądu można obejrzeć 28 filmów kandydujących do nagród. Jednym z nich jest "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy. To opowieść o pochodzącym z biednej rodziny studencie prawa, który zostaje wyrzucony z uczelni i zataja ten fakt przed pomagającymi mu finansowo zamożnymi znajomymi. Kłamstwo wychodzi w końcu na jaw, znajomi tracą zaufanie do chłopaka, a on postanawia się na nich zemścić. Kiedy dostaje pracę w agencji reklamowej i zyskuje dostęp do najnowszego sprzętu, zaczyna ich podsłuchiwać.

Na widzów czekają również m.in. "Jak najdalej stąd" Piotra Domalewskiego o zbuntowanej nastolatce, która wyrusza w samotną podróż do Irlandii, by przywieźć do kraju prochy swojego ojca, a także "Szarlatan" Agnieszki Holland, czyli opowieść zainspirowana życiorysem czechosłowackiego zielarza Jana Mikolaska, u którego leczyli się m.in. pierwszy prezydent Czechosłowacji Tomas Masaryk, kompozytor Josef Bohuslav Foerster oraz komunistyczny działacz, powojenny prezydent Czechosłowacji Antonín Zápotocký. W przeglądzie uczestniczą także m.in. "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" Jana Holoubka, "Bad Boy" Patryka Vegi, "Wszystko dla mojej matki" Małgorzaty Imielskiej, "Tony Halik" Marcina Borchardta i "Smak pho" Mariko Bobrik.

Do kiedy przegląd?

Przegląd, który potrwa do 18 kwietnia, odbywa się w serwisie Premiery Canal+ w ofercie filmów na życzenie. Filmy mogą oglądać wszyscy widzowie, nie tylko subskrybenci Canal+. Koszt dostępu do pojedynczego filmu oscyluje w granicach 9,90 - 24,90 zł.

Łącznie na liście kandydatów do Orłów 2021 znalazło się 40 tytułów, wśród nich "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego, "Polot" Michała Wnuka, "Ściana cieni" Elizy Kubarskiej, "Skandal. Ewenement Molesty" Bartosza Paducha oraz "Lekcja miłości" Małgorzaty Goliszewskiej i Katarzyny Matei. Szanse na nominacje mają również m.in. "Dolina Bogów" Lecha Majewskiego, "Eastern" Piotra Adamskiego i "Psy 3. W imię zasad" Władysława Pasikowskiego.

Polskie Nagrody Filmowe Orły są przyznawane od 1999 r. Najlepsze polskie filmy są wyłaniane dzięki głosom członków Polskiej Akademii Filmowej: wybitnych filmowców, przedstawicieli wszystkich zawodów filmowych. Głosowanie jest dwuetapowe, korespondencyjne i tajne aż do ogłoszenia wyników. Tegoroczni laureaci zostaną ogłoszeni na przełomie maja i czerwca. Nominowane tytuły poznamy w drugiej połowie kwietnia.