"Oczy Diabła" to film, który opowiada o handlu dziećmi w Polsce i na terenie innych państw Europy. W filmie zawarty jest też apel do szefowej KE, Ursuli von der Leyen. Mówił, że uratował dziecko przed sprzedażą do burdelu i prosił ją o spotkanie, by zmienić prawo, aby powstrzymać ten proceder.

Nie pokazujcie jednak tego filmu dzieciom - zawiera bardzo drastyczne sceny

Będzie film fabularny o handlu dziećmi

Ten dokument to dopiero początek, Vega zapowiada bowiem także film fabularny o handlu dzieci - "Small world" - o polskiej dziewczynce, która zostaje porwana. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy ten obraz będzie mieć premierę.