Jak przypomniano na stronie PISF, "wcześniej ta polsko-grecka koprodukcja zdobyła nagrodę dla najlepszego filmu w kategorii New Waves na festiwalu w Sewilli".

"Film Christosa Nikou był już prezentowany w sekcji Orizzonti na 77. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, a w Toronto uzyskał odznaczenie TIFF Industry Selects. Obraz otrzymał też nagrodę za Najlepszy Scenariusz podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Chicago, specjalne wyróżnienie za reżyserię na Philadelphia Film Festival, a także dwie nagrody na Slovenian Film Festival w Lublanie" - czytamy w informacji.

Jak wyjaśniono, film znalazł się także w programie, m.in. MFF Nowe Horyzonty we Wrocławiu oraz festiwali filmowych w Salonikach, Montrealu, Karlowych Warach, Sztokholmie, Los Angeles, Tokio, Hamburgu, Zurychu i Adelajdzie.

"Ta opowieść przenosi do Aten, gdzie nieprzewidywalna, rozprzestrzeniająca się pandemia powoduje u ludzi nagłą amnezję. Aris pewnego dnia wyszedł z domu, wsiadł do autobusu i na pętli nie wiedział już, kim jest, gdzie mieszka, co przeżył – pamięta tylko smak jabłek. Mężczyzna zostaje objęty programem leczenia, który ma pomóc mu zbudować nowe życie. Jego terapia polegać ma na wykonywaniu codziennych czynności przepisanych przez lekarzy na kasecie magnetofonowej i uchwycenie tych nowych wspomnień za pomocą polaroidu" - napisano w opisie filmu.

"Film to alegoryczna i zabawna historia, jako próba odpowiedzi na pytanie, jak działa nasza pamięć i jak wpływa na zachowanie ludzkie" - podkreślono na stronie PISF.

W główną rolę w "Niepamięci" wcielił się Aris Servetalis, któremu partnerują Sofia Georgobasili, Anna Kalaitzidou i Argiris Bakirtzis. Autorem zdjęć jest Bartosz Świniarski, za montaż odpowiada George Zafiris, a za muzykę - The Boy. Za dźwięk odpowiadają Leandros Ntounis i Kostas Koutelidakis, za scenografię - Efi Birba, a za kostiumy - Dimitra Likaoura.

Obraz jest greckim kandydatem do Oscara.