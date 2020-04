Jak podała Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, hasło 17. odsłony wydarzenia to "Voyage, Voyage". "Podróż nie tylko w przestrzeni, ale także poprzez epoki, zaginione światy czy historię kina rozpocznie się od wędrówki po uśpionym Paryżu z wyludnionymi ulicami i bohaterami balansującymi na krawędzi wieży Eiffla" - napisała.

Reklama

W komunikacie dodano, że w programie nie zabraknie filmów pionierów i pionierek kina, wśród nich obrazów pierwszej w historii kina kobiety reżysera Alice Guy-Blache, która wyreżyserowała i wyprodukowała blisko tysiąc filmów, a także Lois Weber – pierwszej amerykańskiej reżyserki, a zarazem najlepiej opłacanego swego czasu twórcy wytwórni Universal.

"Filmy prezentowane podczas festiwalu zabiorą widzów także do miejsc nieprawdopodobnych m.in. do krainy zamieszkiwanej przez dinozaury oraz razem z Saturninem Farandolą, bohaterem jednego z najbardziej zwariowanych filmów epoki wszędzie tam, gdziekolwiek możliwe jest przeżycie niezapomnianych przygód – na morza, lądy, w powietrze i pod wodę. Znany szerokiej publiczności Buster Keaton porwie widzów w podróż w czasie m.in. do epoki kamienia łupanego i czasów Imperium Rzymskiego" - czytamy.

17. Święto Niemego Kina, które pierwotnie było zaplanowane na 2-5 kwietnia br., odbędzie się między 15 a 18 kwietnia 2021 r. w stołecznym kinie Iluzjon.

Filmowo-muzyczny festiwal Święto Niemego Kina jest organizowany w Iluzjonie od 2003 r. Celem wydarzenia jest prezentacja filmów z dorobku polskiej i światowej kinematografii okresu kina niemego z akompaniamentem muzyki jazzowej, klasycznej, klubowej i eksperymentalnej. W trakcie imprezy prezentowane są unikalne, czasami zupełnie nieznane w Polsce produkcje. Większość pokazywanych kopii filmów stanowi efekt procesu rekonstrukcji cyfrowej i czyszczenia obrazu. (