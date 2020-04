Tyler Rake (Chris Hemsworth) jest nieustraszonym najemnikiem, który nie ma już nic do stracenia. Jednak gdy przyjmuje zlecenie odbicia z rąk porywaczy syna międzynarodowego barona narkotykowego, nie zdaje sobie sprawy, jak ogromnego ryzyka się podejmuje. Realizacja tej śmiertelnie niebezpiecznej misji w mrocznym półświatku handlarzy bronią i narkotykami graniczy z niemożliwością i na zawsze odmienia życia Rake’a i porwanego chłopca. „Tyler Rake: Ocalenie” to pełen akcji, trzymający w napięciu thriller w reżyserii Sama Hargrave’a. Za produkcję filmu odpowiadają firmy AGBO Films i TGIM Films, Inc. Producentami są Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca, Chris Hemsworth, Eric Gitter i Peter Schwerin.

Informacje o filmie:

Reżyseria: Sam Hargrave

Scenariusz: Joe Russo

Produkcja: Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca, Chris Hemsworth, Eric Gitter, Peter Schwerin

Obsada: Chris Hemsworth, Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi, Priyanshu Painyuli, and David Harbour