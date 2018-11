Bernardo Bertolucci był jedną z największych postaci w historii światowego kina. Był reżyserem takich filmów jak m.in. "Ostatnie tango w Paryżu", "Ostatni cesarz", "Pod osłoną nieba", "Ukryte pragnienia".

Debiutował w 1962 roku filmem "Kostucha". Ogromny rozgłos przyniósł mu film z 1972 roku - "Ostatnie tango w Paryżu". Stało się tak nie tylko ze względu na walory artystyczne, ale i odważne sceny erotyczne. W 1987 roku cały świat mówił o jego "Ostatnim cesarzu", obrazie opowiadającym o Puyi, ostatnim cesarzu Chin. Film zdobył aż dziewięć Oscarów i uchodzi do dziś za jeden z najbardziej znanych w dorobku mistrza.

Wielokrotnie odwoływał się do dalekiego Wschodu - tak było w przypadku "Małego Buddy" z 1993 roku z Keanu Reevsem w roli głównej. Do swych włoskich korzeni, do pięknych okolic Parmy, w której się urodził powrócił w 1996 roku w filmie "Ukryte pragnienia" z Liv Tyler, Rachel Weisz, Jospehem Fiennesem oraz Jeremym Ironsem.

Twórca zmarł dziś - przyczyną śmierci był rak.