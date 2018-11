Po dziesięciu dniach do kin przybyło aż 1 044 229 widzów.

Przypomnijmy, że „Planetę Singli 2” w pierwsze dni wyświetlania do poniedziałku, licząc z pokazami przedpremierowymi, obejrzało aż 590, 022 widzów (wynik do niedzieli to 451, 475). To ponad dwukrotnie lepiej niż przy pierwszej części hitu, którą w weekend premierowy obejrzało 202, 812 osób. Najnowszy film o perypetiach Tomka Wilczyńskiego i Ani Kwiatkowskiej osiągnął lepszy wynik otwarcia niż inne znane i lubiane polskie komedie, np.:„Tylko mnie kochaj” (214, 067), „Nigdy w życiu” (231, 961), czy „Narzeczony na niby” (251, 848).