Dziennik Gazeta Prawana logo

Uwielbiany serial kryminalny w telewizji. Historia prawnika jest hitem

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
28 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
"Bellefond"
"Bellefond"/Materiały prasowe
Polacy mają kolejną okazję, by zobaczyć francuski serial kryminalny ze Stéphane’em Bernem w roli byłego prokuratora Antoine'a Bellefonda. Serial "Bellefond" znalazł nad Wisłą gorących zwolenników i dlatego też zdecydowano o ponownej emisji hitu. Gdzie można oglądać czwarty odcinek produkcji znad Sekwany?

Czwarty odcinek francuskiego serialu kryminalnego "Bellefond", którego bohaterem jest prawnik po przejściach, zostanie wyemitowany dziś, w poniedziałek, 27 lipca, o godz. 22:00 na kanale 13 Ulica. Kolejne odcinki będą wyświetlane w poniedziałki o tej samej porze aż do finału serialu 27 lipca.

O czym jest serial?

Kiedy niewinny oskarżony popełnia samobójstwo na sali rozpraw, wstrząśnięty Bellefond rezygnuje z funkcji sędziego. Kiedy siostrzenica prosi go o pomoc w sprawie swojego ojca, oskarżonego o morderstwo, Antoine wraca do rodzinnego miasta, by rozwikłać zagadkę i odbudować relacje z bliskimi. Później zakłada własną kancelarię w Marsylii, zdecydowany podejmować się wyłącznie spraw, w które naprawdę wierzy.

Kto występuje w serialu?

Tytułową rolę gra Stéphane Bern ("Wojna o trony. Prawdziwa historia Europy", "Sztuka zbrodni", "Twoje ręce na moich biodrach"), a partnerują mu Anne Caillon ("Prawo Murphy'ego", "Terytorium wroga", "Kto zabił Bambi?"), Wendy Nieto ("Nowy styl", "Emily w Paryżu", "Było ich dziesięciu") i Julia Oberlinkels ("Wir").

Kto stoi za serialem?

Twórcami serialu są Anne-Charlotte Kassab ("Cat's Eyes", "Morderstwo na wyspie Porquerolles", "Jednostka 42"), Morgan Spillemaecker ("Miłość w Wiedniu", "Dream Team") oraz Jérôme Aubry i Cécile Guillaume. Kassab jest także główną scenarzystką serialu. Za kamerą stanęły siostry Emilie i Sarah Barbault ("Metoda Wagnera").

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyfrancuski serial13 Ulicanowy odcinek
Powiązane
"Stuart nie ratuje wszechświata"
Kultowy serial dostał zaskakującą kontynuację. "Wyjście ze strefy komfortu"
"Star Trek: Nieznane nowe światy"
Kultowy serial SF wrócił. W sam raz na 60-lecie słynnej franczyzy
"Ghost in the Shell"
Arcydzieło po raz pierwszy w polskich kinach. W dodatku w nowej wersji
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUwielbiany serial kryminalny w telewizji. Historia prawnika jest hitem »
Zobacz
|
Adam Małysz
Emerytura 48-letniego Adama Małysza. Tyle państwo wypłaca legendzie skoków
89 proc. młodych Polaków nie umie zrobić 12/12. Problemy zaczynają się już przy 7. pytaniu. Geografia. Stolice Europy
89 proc. młodych Polaków nie umie zrobić 12/12. Problemy zaczynają się już przy 7. pytaniu. Geografia. Stolice Europy
Lexus LBX reflektor SUV cena
Tak wygląda nowy król oszczędnej jazdy: spala 3,6 l na 100 km i kosztuje mniej niż rywale
Burze przejdą nad Polską. IMGW ostrzega przed groźnymi zjawiskami pogodowymi
Poniedziałek pod znakiem załamania pogody. Burze przejdą nad Polską. Ostrzeżenia IMGW
Quiz z geografii. Każdy może trafić 18/30. Lepszy wynik tylko dla orłów
Quiz z geografii. Każdy może trafić 18/30. Lepszy wynik tylko dla orłów
Warsaw,,Poland,-,March,23:,Conference,Participants,During,The,Warsaw
Exodus na polskich uczelniach. Ponad połowa studentów rezygnuje
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj