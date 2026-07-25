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Polski hit na kolejnej platformie streamingowej. Sukces zaskoczył samych twórców

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
40 minut temu
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"Dalej jazda 2"
"Dalej jazda 2"/Materiały prasowe
Zaledwie rok po premierze pierwszej części filmu "Dalej jazda!" twórcy zrealizowali kontynuację komedii obyczajowej o rodzinie, która podbiła serca milionów widzów. Dystrybutor zapowiadał jeszcze więcej humoru, wzruszeń i rodzinnego ciepła – i sprostał obietnicy. Kontynuacja uwielbianego hitu właśnie trafiła na kolejną popularną platformę dostępną w abonamencie.

Komedia "Dalej jazda 2" pojawiła się w kinach 6 lutego 2026 roku, już dwa miesiące później trafiła do wypożyczalni VOD, następnie, 24 kwietnia, została udostępniona abonentom platformy Prime Video, a od dziś, 25 lipca, jest dostępna dla abonentów CANAL+.

O czym jest sequel?

W kontynuacji hitowej komedii "Dalej jazda!" Ela i Józiek, którzy na dobre i na złe przeżyli ze sobą już kilkadziesiąt lat, biorą… ślub! Wesele marzeń? Nie do końca. Przygotowania szybko zmieniają się w serię rodzinnych nieporozumień i komediowych fajerwerków: zagubiona panna młoda, niespodziewana podróż, próba przywrócenia pikanterii w związku, a w tle szalone rodzicielstwo Justynki i Sebusia, którzy walczą nie tylko z pieluchami, ale także z pierścionkiem zaręczynowym.

Ale to nie koniec! Ulubieniec widzów Antoni Kryska, wciąż zgryźliwy i nieco zagubiony, niespodziewanie przeżyje romantyczne uniesienia. Jego serce skradnie Danusia, w którą wciela się Maria Winiarska ("Na dobre i na złe", "Przyjaciółki", "Święty interes"), prywatnie żona Wiktora Zborowskiego! Wspólna ekranowa chemia? Gwarantowana.

Kto występuje w sequelu?

W "Dalej jazda 2" nie brakuje uwielbianej obsady z pierwszej części oraz fantastycznych niespodzianek aktorskich: do ekipy dołączają m.in. Anna Szymańczyk i Cezary Pazura, a w wyjątkowych epizodach zobaczymy Bohdana Łazukę, Sebastiana Stankiewicza i Grzegorza Heromińskiego.

Pierwsze skrzypce wciąż grają Marian Opania ("Bogowie", 'Wkręceni", "Komornik", "Palec boży", "Człowiek z żelaza", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Rozmowy kontrolowane"), Małgorzata Rożniatowska ("Cześć, Tereska", "Dług", "Pieniądze to nie wszystko", "Krótki film o miłości", "M jak miłość"), Mariusz Drężek ("Nie cudzołóż i nie kradnij", "Furioza", "Magnezja", "Disco Polo", "Płynące wieżowce"), Wiktor Zborowski ("Miś", "Kogel-mogel", "Ogniem i mieczem", "Pokot", "Och, Karol 2", "Alternatywy 4", "Miszmasz czyli Kogel-mogel 3"), Julia Wieniawa ("Sala samobójców. Hejter", "W lesie dziś nie zaśnie nikt", "Chłopi", "Small World", "Kobiety mafii", "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją"), Anita Sokołowska ("Furioza", "Testosteron", "Na dobre i na złe", "Przyjaciółki", "Jak poślubić milionera") oraz Bartłomiej Firlet ("Ojciec Mateusz", "Kler", "Nie cudzołóż i nie kradnij", "Podatek od miłości", "U Pana Boga w Królowym Moście").

Kto stoi za sequelem?

Za kamerę powrócił reżyser oryginału Mariusz Kuczewski ("Listy do M.", "Znachor", "Dalej jazda!").

Nie spodziewaliśmy się aż tak wielkiego sukcesu pierwszej części, która doskonale "oglądała się" zarówno w kinie, jak i na platformach streamingowych. To ogromny kredyt zaufania od widzów, ale też ogromna odpowiedzialność i wyzwanie, ponieważ dobry sequel to jedna z najtrudniejszych form filmowych. Na szczęście pierwsze testowe projekcje napawają nas ogromnym optymizmem – mówił reżyser przed premierą.

Optymizm się opłacił. Sequel przyciągnął do kin ponad pół miliona Polaków.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: canal+polski filmpolska komediaDalej jazda 2
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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