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"Marian, tu jest jakby luksusowo!". Kultowa polska komedia w telewizji

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 08:00
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"Kogel-mogel"
"Kogel-mogel"/Materiały prasowe
Niektóre filmy, mimo upływu lat, niezmiennie bawią kolejne pokolenia widzów. Do tego grona bez wątpienia należy "Kogel-mogel", czyli kultowa komedia w reżyserii Romana Załuskiego, która od momentu premiery w 1988 roku na stałe wpisała się do kanonu polskiej kinematografii. Już dziś telewidzowie będą mogli ponownie śledzić perypetie Katarzyny Solskiej. Gdzie i o której godzinie?

Komedia "Kogel-mogel" zostanie wyemitowana dziś, 25 lipca o godz. 20:00 na antenie Kino Polska, a za tydzień, 31 lipca o tej samej godzinie nastąpi emisja powtórkowa.

"Oj córciu, córciu..."

"Kogel-mogel" opowiada historię Katarzyny Solskiej – świeżo upieczonej maturzystki z podlaskiej wsi, która marzy o studiach pedagogicznych w Warszawie. Młoda kobieta staje przed wyborem między życiem zaplanowanym przez rodzinę, a własnymi marzeniami. Gdy otrzymuje szansę na studia w Warszawie, decyduje się uciec sprzed ołtarza i rozpocząć nowy rozdział w stolicy. Los prowadzi ją do domu ekscentrycznej rodziny Wolańskich, gdzie podejmuje pracę opiekunki ich niesfornego syna Piotrusia. Zderzenie z wielkomiejską rzeczywistością staje się dla niej nie lada wyzwaniem, a dla widzów jest źródłem błyskotliwych i kultowych dialogów, które stały się kolebką polskiej kultury.

Komedia z życia wzięta

Reżyser Roman Załuski słynie z niezwykłego wyczucia komediowego oraz umiejętności tworzenia filmów bliskich codziennym doświadczeniom Polaków. Razem z autorką scenariusza, Iloną Łepkowską, zamiast idealizować rzeczywistość końca lat 80., pokazali ją bez filtra, z dużą dawką humoru, ale i życzliwością wobec bohaterów. Dzięki temu "Kogel-mogel" stał się komediowym, lustrzanym odbiciem Polski u schyłku PRL-u, które rozkochało w sobie całe pokolenia widzów. Twórcom udało się stworzyć dzieło, które śmiało można określić mianem ponadczasowego, mimo iż produkcja dysponowała bardzo ograniczonym budżetem. Sytuacja finansowa w polskiej kinematografii schyłku PRL wymuszała na twórcach oszczędności, a to oznaczało dla ekipy dodatkowe, kreatywne wyzwania. Mówi się, że nawet Małgorzata Lorentowicz pojawiała się na planie we własnych ubraniach – garderoba aktorki uchodziła wówczas za wyjątkowo elegancką i kosztowną.

"Marian, tu jest jakby luksusowo!"

W postać Katarzyny Solskiej wcieliła się Grażyna Błęcka-Kolska, dla której rola okazała się prawdziwym przełomem w karierze i zapisała na stałe w pamięci widzów. Na ekranie towarzyszy jej także znakomita obsada – Ewa Kasprzyk w kreacji ekscentrycznej Barbary Wolańskiej, Zdzisław Wardejn jako docent Wolański, czy też Katarzyna Łaniewska w roli małomiasteczkowej matki Kasi. Jedną z najbardziej stylowych i zapadających w pamięć kreacji stworzyła także Małgorzata Lorentowicz w roli pani Wolańskiej – eleganckiej babci Piotrusia z niebywałym dystansem do rzeczywistości. Siłą filmu jest także bogaty drugi plan, w obsadzie pojawiają się również Dariusz Siatkowski, Maciej Koterski, Jerzy Turek, Ferdynand Matysik, Anna Milewska, Jerzy Rogalski, Krystyna Kołodziejczyk, Halina Bednarz, Ewa Kania, Barbara Winiarska, Wiktor Zborowski czy Ryszard Kotys. Kultowa kwestia "Marian, tu jest jakby luksusowo!" pasuje zatem również w kontekście doborowej obsady.

Symbol popkultury lat 80.

Szczególne miejsce w filmie zajmuje piosenka "Szukaj mnie" – nastrojowa ballada skomponowana przez Seweryna Krajewskiego do słów Marka Dagnana. Choć dziś trudno wyobrazić sobie "Kogel-mogel" bez charakterystycznego głosu Edyty Geppert, artystka nie była pierwszym wyborem twórców. Co więcej, jej pierwsze nagranie nie spełniło oczekiwań Romana Załuskiego, który uznał je za zbyt dojrzałe i poprosił wokalistkę, by zaśpiewała utwór z większą lekkością, niemal "głosem nastolatki". Ta nietypowa wskazówka okazała się kluczowa, bo właśnie taka interpretacja idealnie oddała emocje młodej bohaterki stojącej u progu dorosłego życia. Mimo początkowych wątpliwości i krytycznych opinii ze strony części środowiska muzycznego, "Szukaj mnie" szybko podbiło serca widzów, stając się nieodłącznym elementem filmu, a także jednym z najpiękniejszych symboli polskiej popkultury lat 80.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski filmpolska komediakultowy film
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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