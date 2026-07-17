Wynik 100 proc. mówi sam za siebie. Najlepszy serial SF ostatnich lat?

Trzeci odcinek trzeciego sezonu serialu "Silos" pojawił się dziś, w piątek, 17 lipca, na platformie Apple TV+, a kolejne z dziesięciu odcinków będą dodawane do serwisu co tydzień.

Nowe gwiazdy

Tuż po tym, jak w styczniu 2025 roku na platformie Apple TV+ pojawił się cały drugi sezon, producenci poinformowali o rozpoczęciu prac nad kolejną serią. Ujawniono również nazwiska nowych gwiazd w obsadzie serialu.

Do "Silosu" dołączyli Ashley Zukerman znany z "Sukcesji" oraz Jessica Henwick, którą fani seriali najbardziej kojarzą z "Iron Fist". Wiadomo już, że oboje będą pojawiać się w trzecim sezonie "Silosu" regularnie. Zukerman gra ambitnego kongresmana Daniela, zaś Henwick wciela się w rezolutną reporterkę o imieniu Helen.

Trzeci sezon najlepszy

Co rzadkie, trzeci sezon serialu jest oceniany najlepiej z dotychczasowych. W opiniotwórczym serwisie Rotten Tomatoes najnowsza seria ma na tę chwilę aż 100 proc. pozytywnych opinii. Oznacza to sukcesywny wzrost poziomu serialu. Drugi sezon bowiem został oceniony lepiej niż pierwszy, zyskując 96 proc. pozytywnych recenzji, podczas gdy pierwsza seria zyskała uznanie 88 proc. recenzentów.

"Metakomentarz na temat tego, jak złe pomysły mogą zniszczyć populację niczym śmiertelny wirus, dodaje fascynującą warstwę do i tak już pomysłowej opowieści science fiction" – pisała o drugim sezonie Leila Latif z "Guardiana".

Alberto Carlos z portalu Espinof przyznawał "jako osoba, która miała kilka problemów z pierwszym sezonem", że jest "całkowicie uzależniony od drugiego sezonu".

Natomiast Ed Power z "Daily Telegraph" nazywał serial "subtelnym klejnotem science fiction" i spostrzegał, że Rebecca Ferguson (gwiazda i producentka wykonawcza w jednej osobie) "realizuje swoją misję z nieprawdopodobną klasą".

O czym jest serial?

"Silos" to dystopia na podstawie słynnej powieści SF Hugh Howeya. Przedstawia wizję świata, w którym powierzchnia Ziemi zmieniła się w toksyczne pustkowie, a ostatni ocalali ludzie żyją w podziemiach pod nadzorem restrykcyjnego rządu.

Serial opowiada historię ostatnich dziesięciu tysięcy ludzi na Ziemi, których dom - głęboki na kilometr schron - chroni ich przed toksycznym i śmiercionośnym światem zewnętrznym. Nikt jednak nie wie, kiedy ani dlaczego zbudowano silos, a ci, którzy próbują się tego dowiedzieć, ponoszą śmiertelne konsekwencje.

W centrum zdarzeń znajduje się Juliette, inżynierka poszukująca odpowiedzi na temat morderstwa bliskiej osoby. W trakcie śledztwa odkrywa tajemnicę sięgającą znacznie głębiej, niż mogła sobie wyobrazić, i szybko przekonuje się, że prawda może być jeszcze bardziej niebezpieczna niż kłamstwo.

Kto stoi za serialem?

Gwiazdą serialu jest Rebecca Ferguson, aktorka znana m.in. z serii" Mission Impossible" czy "Diuny". Za kamerą stanął Morten Tyldum ("Jack Ryan", "W obronie syna"), natomiast scenariusz napisał Graham Yost ("Kompania braci").

W obsadzie znaleźli się także Common, Steve Zahn, Tim Robbins, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie oraz Iain Glen.

Rebecca Ferguson jest także producentką wykonawczą serialu, a wraz z nią tę rolę pełnią Graham Yost, Michael Dinner, Nina Jack, Joanna Thapa, Ferguson, Morten Tyldum, Howey, Fred Golan i Rémi Aubuchon.

Cztery sezony pewne

Prezes Apple TV+, Tim Cook, poinformował w grudniu 2024 roku, że "Silos" powróci nie tylko z trzecim, ale również z czwartym sezonem. "Jesteśmy podekscytowani, że możemy wspierać brytyjską wizję w tworzeniu seriali światowej klasy" – napisał Cook na platformie X.

Informację potwierdziła także gwiazda i zarazem producentka wykonawcza serialu, Rebecca Ferguson.

Uwielbiam każdą minutę, w której grałam Juliette, i jestem niezmiernie dumna z tego, co stworzyliśmy od pierwszego odcinka "Silosu". Zawsze chciałam opowiedzieć całą historię zawartą w powieściach Hugh Howeya, toteż entuzjastyczne przyjęcie serialu przez widzów na całym świecie bardzo mnie uszczęśliwia – powiedziała aktorka portalowi Deadline.