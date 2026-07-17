Dziennik Gazeta Prawana logo

Wynik 100 proc. mówi sam za siebie. Najlepszy serial SF ostatnich lat?

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:00
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Rebecca Ferguson w serialu "Silos"
Rebecca Ferguson w serialu "Silos"/Materiały prasowe
Serial science fiction "Silos" spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez widzów i krytyków, którzy zgodnie okrzyknęli produkcję mianem jednego z najlepszych, o ile w ogóle nie najlepszego serialu SF ostatnich lat. Przed tygodniem nastąpiła wyczekiwana premiera trzeciego sezonu hitu. Gdzie można oglądać trzeci odcinek nowej serii?

Trzeci odcinek trzeciego sezonu serialu "Silos" pojawił się dziś, w piątek, 17 lipca, na platformie Apple TV+, a kolejne z dziesięciu odcinków będą dodawane do serwisu co tydzień.

Nowe gwiazdy

Tuż po tym, jak w styczniu 2025 roku na platformie Apple TV+ pojawił się cały drugi sezon, producenci poinformowali o rozpoczęciu prac nad kolejną serią. Ujawniono również nazwiska nowych gwiazd w obsadzie serialu.

Do "Silosu" dołączyli Ashley Zukerman znany z "Sukcesji" oraz Jessica Henwick, którą fani seriali najbardziej kojarzą z "Iron Fist". Wiadomo już, że oboje będą pojawiać się w trzecim sezonie "Silosu" regularnie. Zukerman gra ambitnego kongresmana Daniela, zaś Henwick wciela się w rezolutną reporterkę o imieniu Helen.

Trzeci sezon najlepszy

Co rzadkie, trzeci sezon serialu jest oceniany najlepiej z dotychczasowych. W opiniotwórczym serwisie Rotten Tomatoes najnowsza seria ma na tę chwilę aż 100 proc. pozytywnych opinii. Oznacza to sukcesywny wzrost poziomu serialu. Drugi sezon bowiem został oceniony lepiej niż pierwszy, zyskując 96 proc. pozytywnych recenzji, podczas gdy pierwsza seria zyskała uznanie 88 proc. recenzentów.

"Metakomentarz na temat tego, jak złe pomysły mogą zniszczyć populację niczym śmiertelny wirus, dodaje fascynującą warstwę do i tak już pomysłowej opowieści science fiction" – pisała o drugim sezonie Leila Latif z "Guardiana".

Alberto Carlos z portalu Espinof przyznawał "jako osoba, która miała kilka problemów z pierwszym sezonem", że jest "całkowicie uzależniony od drugiego sezonu".

Natomiast Ed Power z "Daily Telegraph" nazywał serial "subtelnym klejnotem science fiction" i spostrzegał, że Rebecca Ferguson (gwiazda i producentka wykonawcza w jednej osobie) "realizuje swoją misję z nieprawdopodobną klasą".

O czym jest serial?

"Silos" to dystopia na podstawie słynnej powieści SF Hugh Howeya. Przedstawia wizję świata, w którym powierzchnia Ziemi zmieniła się w toksyczne pustkowie, a ostatni ocalali ludzie żyją w podziemiach pod nadzorem restrykcyjnego rządu.

Serial opowiada historię ostatnich dziesięciu tysięcy ludzi na Ziemi, których dom - głęboki na kilometr schron - chroni ich przed toksycznym i śmiercionośnym światem zewnętrznym. Nikt jednak nie wie, kiedy ani dlaczego zbudowano silos, a ci, którzy próbują się tego dowiedzieć, ponoszą śmiertelne konsekwencje. 

W centrum zdarzeń znajduje się Juliette, inżynierka poszukująca odpowiedzi na temat morderstwa bliskiej osoby. W trakcie śledztwa odkrywa tajemnicę sięgającą znacznie głębiej, niż mogła sobie wyobrazić, i szybko przekonuje się, że prawda może być jeszcze bardziej niebezpieczna niż kłamstwo.

Kto stoi za serialem?

Gwiazdą serialu jest Rebecca Ferguson, aktorka znana m.in. z serii" Mission Impossible" czy "Diuny". Za kamerą stanął Morten Tyldum ("Jack Ryan", "W obronie syna"), natomiast scenariusz napisał Graham Yost ("Kompania braci").

W obsadzie znaleźli się także Common, Steve Zahn, Tim Robbins, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie oraz Iain Glen.

Rebecca Ferguson jest także producentką wykonawczą serialu, a wraz z nią tę rolę pełnią Graham Yost, Michael Dinner, Nina Jack, Joanna Thapa, Ferguson, Morten Tyldum, Howey, Fred Golan i Rémi Aubuchon.

Cztery sezony pewne

Prezes Apple TV+, Tim Cook, poinformował w grudniu 2024 roku, że "Silos" powróci nie tylko z trzecim, ale również z czwartym sezonem. "Jesteśmy podekscytowani, że możemy wspierać brytyjską wizję w tworzeniu seriali światowej klasy" – napisał Cook na platformie X.

Informację potwierdziła także gwiazda i zarazem producentka wykonawcza serialu, Rebecca Ferguson.

Uwielbiam każdą minutę, w której grałam Juliette, i jestem niezmiernie dumna z tego, co stworzyliśmy od pierwszego odcinka "Silosu". Zawsze chciałam opowiedzieć całą historię zawartą w powieściach Hugh Howeya, toteż entuzjastyczne przyjęcie serialu przez widzów na całym świecie bardzo mnie uszczęśliwia – powiedziała aktorka portalowi Deadline.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: nowy odcinektrzeci sezonnajlepszy serialApple TV
Powiązane
"Gwiezdne miasteczko"
Zimnowojenny thriller SF finiszuje. To jeden z najlepszych seriali ostatnich lat
"Rok za rokiem"
Ten serial przewidział erę fake newsów. Przedostatni odcinek
Rebecca Ferguson w serialu "Silos"
Rewelacyjny serial SF wrócił. 100 proc. pozytywnych recenzji
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNajbardziej kontrowersyjny film roku trafił do kin. Polski historyk broni decyzji o czarnej Helenie »
Zobacz
|
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Ile soli na litr wody do ogórków kiszonych? Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?
Javier Bardem w serialu "Przylądek strachu"
Zmierzył się z rolą De Niro i nie poległ. Nowa adaptacja słynnego thrillera megahitem
Joanna Kulig w serialu "Proud"
Polski serial uznany za najlepszy w Europie. Ameryka też jest pod wrażeniem
Tankowanie paliwa do samochodu
Czarny piątek na stacjach paliw. Po 17 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 17 lipca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
Wspominkowy quiz o PRL. Każdy urodzony przed 1989 rokiem powinien zdobyć 6/10. Komplet punktów dla nielicznych
Wspominkowy quiz o PRL. Każdy urodzony przed 1989 rokiem powinien zdobyć 6/10. Komplet punktów dla nielicznych
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj