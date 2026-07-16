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Czy słynna aktorka pomoże w karierze statystce? Głośny film trafi do Polski

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
42 minut temu
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"Wszystko o Corinne"
"Wszystko o Corinne"/Materiały prasowe
Światowa premiera głośnego filmu "Wszystko o Corinne" ("All About Corinne") z Isabelle Huppert w roli głównej odbędzie się podczas nadchodzącego 79. Festiwalu Filmowego w Locarno. Wiadomo już, że obraz, który opowiada o statystce chcącej zrobić karierę we francuskim kinie, trafi także do polskich kin.

Data polskiej premiery filmu "Wszystko o Corinne" ("All About Corinne") nie jest jeszcze znana, natomiast pewne jest, że obraz zadebiutuje podczas tegorocznej edycji Festiwalu Filmowego w Locarno, trwającej od 5 do 15 sierpnia. Festiwal w Locarno to jedno z najważniejszych, a zarazem najstarszych (zapoczątkowany w 1946 roku) i najbardziej prestiżowych wydarzeń filmowych na świecie.

O czym jest film?

Corinne Maclou jest statystką. Bierze udział w kolejnych produkcjach filmowych z nadzieją, że zostanie zauważona i w końcu dostanie prawdziwą rolę. Kiedy poznaje Sandrine Kiberlain, z którą się zaprzyjaźnia, ma nadzieję, że uda jej się spełnić to marzenie. Ale czy słynna aktorka naprawdę pomoże jej w karierze i znalezieniu swojego miejsca we francuskim kinie?

Kto występuje w filmie?

W roli głównej występuje Isabelle Huppert ("Elle", "Pianistka", "8 kobiet"), a towarzyszą jej Sandrine Kiberlain ("Wypadek fortepianowy", "Boska Sarah Bernhardt", "Listopad"), Emmanuelle Bercot ("Paryż w ogniu", "Moja miłość", "Dopóki żyję"), Ana Girardot ("Escobar: Historia nieznana", "Powracający", "On i ona") oraz Pierre Rousselet ("Lupin", "Po prostu czarny", "Jednostka do zadań specjalnych").

Kto stoi za filmem?

Twórcą filmu jest Marc Fitoussi – reżyser i scenarzysta od dawna zainteresowany tworzeniem filmów osadzonych w środowisku filmowym bądź artystycznym ("Życie artysty", "Gdzie jest mój agent?", "Selfie").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Isabelle Huppertkino francuskieEmmanuelle BercotSandrine Kiberlain
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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