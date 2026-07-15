Serial gangsterski podbił Polskę i świat. Nowy sezon megahitu w drodze

Drugi sezon serialu "Strefa gangsterów" ("MobLand") będzie można oglądać na platformie streamingowej SkyShowtime jeszcze w tym roku. Pierwszy sezon okazał się jednym z największych hitów w historii serwisu, stąd decyzja o drugim sezonie zapadła już w czerwcu ubiegłego roku, jeszcze w trakcie emisji pierwszej serii.

Kto w obsadzie serialu?

W obsadzie serialu "MobLand" znalazły się takie gwiazdy, jak Pierce Brosnan ("Śmierć nadejdzie jutro"), Tom Hardy ("Motocykliści"), Paddy Considine ("Ród Smoka"), Joanne Froggatt ("Downton Abbey"), Lara Pulver ("Sherlock"), Anson Boon ("1917"), Mandeep Dhillon ("Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"), Jasmine Jobson ("Top Boy"), Geoff Bell ("Kingsman: Tajne służby"), Daniel Betts ("Obcy: Romulus"), Lisa Dwan ("Top Boy"), Emily Barber ("Bridgertonowie") oraz Helen Mirren ("1923").

Kto stoi za serialem?

Za scenariusz serialu "MobLand" odpowiada Ronan Bennett ("Dzień Szakala"), a reżyserem jest Guy Ritchie ("Przekręt").

Serial został wyprodukowany we współpracy z MTV Entertainment Studios i 101 Studios. Za dystrybucję odpowiada Paramount Global Content Distribution.

Producentami wykonawczymi serialu "MobLand" są Keith Cox, Nina L. Diaz, David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Ronan Bennett, Kris Thykier, Ivan Atkinson, Tom Hardy, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin i Bob Yari.

O czym jest serial?

Fabuła serialu "MobLand" skupia się na postaci granej przez Piersa Brosnana, głowy jednej z rodzin przestępczych, który walczy o władzę i pozycję dla swojego imperium.

Kto przejmie władzę w Londynie? Harriganowie i Stevensonowie, dwie skłócone londyńskie rodziny przestępcze, stają do walki na śmierć i życie, która może zakończyć się upadkiem imperiów i zrujnować życie wielu ludziom. Harry Da Souza (Tom Hardy), zaprawiony w ulicznych bojach zbir, który jest równie niebezpieczny co przystojny, trafia w sam środek konfliktu. I dobrze wie, z kim najlepiej trzymać, gdy ścierają się dwie potężne rodziny. Gdy walczą ze sobą dwa imperia, zasady się nie liczą. Pewne jest tylko jedno: rodzina jest najważniejsza.