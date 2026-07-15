Dziennik Gazeta Prawana logo

Serial gangsterski podbił Polskę i świat. Nowy sezon megahitu w drodze

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
12 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Tom Hardy w serialu "Strefa gangsterów"
Tom Hardy w serialu "Strefa gangsterów"/Materiały prasowe
Serial Guya Ritchiego "Strefa gangsterów" ("MobLand") zrobił furorę w Polsce, podobnie jak wcześniej na świecie. W gwiazdorskiej obsadzie produkcji znaleźli się Pierce Brosnan, Tom Hardy i Helen Mirren, a scenariusz napisał twórca wielkiego hitu serialowego "Dzień Szakala". Kiedy premiera drugiego sezonu? Na razie fani dostali na zachętę zwiastun.

Drugi sezon serialu "Strefa gangsterów" ("MobLand") będzie można oglądać na platformie streamingowej SkyShowtime jeszcze w tym roku. Pierwszy sezon okazał się jednym z największych hitów w historii serwisu, stąd decyzja o drugim sezonie zapadła już w czerwcu ubiegłego roku, jeszcze w trakcie emisji pierwszej serii.

Kto w obsadzie serialu?

W obsadzie serialu "MobLand" znalazły się takie gwiazdy, jak Pierce Brosnan ("Śmierć nadejdzie jutro"), Tom Hardy ("Motocykliści"), Paddy Considine ("Ród Smoka"), Joanne Froggatt ("Downton Abbey"), Lara Pulver ("Sherlock"), Anson Boon ("1917"), Mandeep Dhillon ("Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"), Jasmine Jobson ("Top Boy"), Geoff Bell ("Kingsman: Tajne służby"), Daniel Betts ("Obcy: Romulus"), Lisa Dwan ("Top Boy"), Emily Barber ("Bridgertonowie") oraz Helen Mirren ("1923").

Kto stoi za serialem?

Za scenariusz serialu "MobLand" odpowiada Ronan Bennett ("Dzień Szakala"), a reżyserem jest Guy Ritchie ("Przekręt").

Serial został wyprodukowany we współpracy z MTV Entertainment Studios i 101 Studios. Za dystrybucję odpowiada Paramount Global Content Distribution.

Producentami wykonawczymi serialu "MobLand" są Keith Cox, Nina L. Diaz, David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Ronan Bennett, Kris Thykier, Ivan Atkinson, Tom Hardy, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin i Bob Yari.

O czym jest serial?

Fabuła serialu "MobLand" skupia się na postaci granej przez Piersa Brosnana, głowy jednej z rodzin przestępczych, który walczy o władzę i pozycję dla swojego imperium.

Kto przejmie władzę w Londynie? Harriganowie i Stevensonowie, dwie skłócone londyńskie rodziny przestępcze, stają do walki na śmierć i życie, która może zakończyć się upadkiem imperiów i zrujnować życie wielu ludziom. Harry Da Souza (Tom Hardy), zaprawiony w ulicznych bojach zbir, który jest równie niebezpieczny co przystojny, trafia w sam środek konfliktu. I dobrze wie, z kim najlepiej trzymać, gdy ścierają się dwie potężne rodziny. Gdy walczą ze sobą dwa imperia, zasady się nie liczą. Pewne jest tylko jedno: rodzina jest najważniejsza.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: SkyShowtimeStrefa gangsterówTom HardyMobLand
Powiązane
Joanna Kulig w serialu "Proud"
Polski serial podbija świat. Zachwycił Europejczyków i Amerykanów
"Przylądek strachu"
Ponadczasowy thriller w nowej ekranizacji. Serial na ustach wszystkich
Arnold Schwarzenegger w filmie "Terminator 2: Dzień sądu"
Najbardziej kultowy film wszech czasów powraca. Polacy nowej wersji jeszcze nie widzieli
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSerial gangsterski podbił Polskę i świat. Nowy sezon megahitu w drodze »
Zobacz
|
07 zgłoś się
Nie chcieli zagrać w tym kultowym serialu PRL. Bali się syndromu Klossa
PRL
QUIZ. Życie w PRL. Komplet dla tych, co znają z autopsji. Pytanie nr 10 to dla młodych Himalaje
Lampa V16 na dachu samochodu
Nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Lampa V16 zamiast trójkąta, za brak 800 zł kary
Nowa Skoda Fabia 130 Sport
Oto nowa Skoda za 73 150 zł. Jest oszczędna i wygodna
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Nawrocki, Piekarczyk
Nawrocki dziękuje i śle życzenia charyzmatycznemu muzykowi. Wiedzieliście, że popiera Nawrockiego?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj