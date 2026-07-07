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Piotr Adamczyk w amerykańskim hicie. Finałowy odcinek serialu już dziś

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
54 minut temu
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Piotr Adamczyk w serialu "9-1-1"
Piotr Adamczyk w serialu "9-1-1"/Materiały prasowe
Już dziś na antenie polskiej telewizji zadebiutuje osiemnasty odcinek dziewiątego sezonu amerykańskiego serialu "9-1-1", jednego z najpopularniejszych seriali policyjnych ostatnich lat, który nie od dziś ma gorące grono zwolenników także w Polsce. Gdzie i o której godzinie będzie można oglądać finałowy odcinek?

Osiemnasty i zarazem ostatni odcinek dziewiątego sezonu serialu "9-1-1" będzie można oglądać na kanale FX od dziś, wtorku, 7 lipca, o godz. 22:00. Nowe odcinki są emitowane co tydzień w tych właśnie godzinach, z powtórkami w poniedziałki o godz. 22:55 oraz w niedziele o godz. 14:10.

O czym jest serial?

Serial opowiada o codziennych doświadczeniach przedstawicieli służb ratowniczych, w tym przede wszystkim policjantów, ale także strażaków oraz dyspozytorów, którzy reagując na nagłe przypadki, mierzą się z najbardziej zaskakującymi i stresującymi sytuacjami z możliwych. A poza niesieniem pomocy wszystkim w pilnej potrzebie nie są też wolni od problemów w swoim życiu prywatnym.

Co się  wydarzy w nowym sezonie?

Po śmierci kapitana Bobby'ego Nasha jednostka 118 musi odbudować się na nowo, mierząc się z żałobą i pustką po swoim przywódcy. Bohaterowie stają w obliczu serii ekstremalnych akcji ratunkowych – od katastrofy orbitalnej i niszczycielskiej burzy geomagnetycznej po spadające z nieba szczątki zagrażające Los Angeles. W tym samym czasie Athena i Hen zostają wciągnięte w niebezpieczną misję kosmiczną, a pozostali członkowie zespołu walczą z chaosem narastającym na Ziemi i uczą się funkcjonować bez Bobby'ego.

Kto występuje w serialu?

Główne role grają dwukrotnie nominowana do Oscara Angela Bassett ("Tina", "Czarna Pantera", "Dziwne dni") oraz Jennifer Love Hewitt ("Koszmar minionego lata", "Smoking", "Wielki podryw"), a towarzyszą im Oliver Stark ("Into the Badlands: Kraina bezprawia", "Underworld: Wojny krwi", "Poszukiwacz przygód: Klątwa skrzyni Midasa"), Aisha Hinds ("Dla niej wszystko", "Godzilla II: Król potworów", "Mr. Brooks"), Kenneth Choi ("Wilk z Wall Street", "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie", "Spider-Man: Homecoming") i Ryan Guzman ("Chłopak z sąsiedztwa", "Każdy by chciał", "Step Up 4: Revolution").

W dwóch ostatnich odcinkach amerykańskiego hitu pojawia się wątek migracyjny, a w nim nie kto inny, jak sam Piotr Adamczyk ("Projekt UFO", "Wujek Foliarz", "Listy do M.").

Kto stoi za serialem?

Twórcami serialu są niezmordowany Ryan Murphy ("Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette", "The Beauty", "Wszystko dozwolone") oraz Brad Falchuk ("American Horror Story", "Królowe krzyku", "Glee") i Tim Minear ("American Horror Story", "Firefly", "Dziwny świat").

Dziewiąty sezon serialu emitowany w USA w telewizji ABC i na platformie Hulu przyciąga przed telewizory 10 milionów Amerykanów.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: FXPiotr Adamczykserial policyjnyAngela Bassett
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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