Ukryty hit streamingu. Na ten mocny thriller akcji warto zwrócić uwagę

Film "Herosi wojny" jest już dostępny dla abonentów platformy streamingowej CANAL+.

O czym jest film?

Bohaterem filmu jest były żołnierz sił specjalnych, który próbuje zostawić przeszłość za sobą. Jednak kiedy zostaje wezwany do niebezpiecznej misji, musi wrócić do świata, który dawno temu go złamał. Celem jest odnalezienie jego siostrzenicy, reporterki uwikłanej w nielegalną operacje wojskową. Surowa, mroczna energia filmu dopełnia obrazu działania na granicy prawa, lojalności i woli przetrwania.

Kto występuje w filmie?

W gwiazdorskiej obsadzie filmu znaleźli się Frank Grillo ("Przetrwanie", "Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz", "Superman"), Josh Hutcherson ("Igrzyska śmierci", "Zathura: Kosmiczna przygoda", "Pięć koszmarnych nocy"), Andy Garcia ("Ocean's Eleven: Ryzykowna gra", "Ojciec chrzestny III", "Rzeczy, które robisz w Denver, będąc martwym"), Melissa Leo ("Fighter", "Labirynt", "Rzeka ocalenia"), Mekhi Phifer ("8. Mila", "Honey", "Ostry dyżur") i Eden Brolin ("Pustynia wysokich lotów", "Yellowstone", "Tygrys").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował według własnego scenariusza John Swab ("Straceńcy", "Tylko dla wilków", "Będziesz męczennikiem").