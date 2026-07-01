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Ukryty hit streamingu. Na ten mocny thriller akcji warto zwrócić uwagę

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:00
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"Herosi wojny"
"Herosi wojny"/Materiały prasowe
Na ten ukryty hit streamingu warto zwrócić uwagę. "Herosi wojny" to amerykański thriller akcji z 2024 roku, który dostępny był dotychczas w Polsce jedynie w wypożyczalniach VOD. Teraz mocny film został udostępniony abonentom znanej platformy streamingowej – i budzi naprawdę duże zainteresowanie. Gdzie można go oglądać?

Film "Herosi wojny" jest już dostępny dla abonentów platformy streamingowej CANAL+.

O czym jest film?

Bohaterem filmu jest były żołnierz sił specjalnych, który próbuje zostawić przeszłość za sobą. Jednak kiedy zostaje wezwany do niebezpiecznej misji, musi wrócić do świata, który dawno temu go złamał. Celem jest odnalezienie jego siostrzenicy, reporterki uwikłanej w nielegalną operacje wojskową. Surowa, mroczna energia filmu dopełnia obrazu działania na granicy prawa, lojalności i woli przetrwania.

Kto występuje w filmie?

W gwiazdorskiej obsadzie filmu znaleźli się Frank Grillo ("Przetrwanie", "Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz", "Superman"), Josh Hutcherson ("Igrzyska śmierci", "Zathura: Kosmiczna przygoda", "Pięć koszmarnych nocy"), Andy Garcia ("Ocean's Eleven: Ryzykowna gra", "Ojciec chrzestny III", "Rzeczy, które robisz w Denver, będąc martwym"), Melissa Leo ("Fighter", "Labirynt", "Rzeka ocalenia"), Mekhi Phifer ("8. Mila", "Honey", "Ostry dyżur") i Eden Brolin ("Pustynia wysokich lotów", "Yellowstone", "Tygrys").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował według własnego scenariusza John Swab ("Straceńcy", "Tylko dla wilków", "Będziesz męczennikiem").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: canal+thrillerfilm akcjifilm wojenny
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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