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W kinach zarobił 133 miliony. "Najlepszy film akcji" dla abonentów kolejnej platformy

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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Ana de Armas w filmie "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka"
Ana de Armas w filmie "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka"/Materiały prasowe
Spin-off kultowego "Johna Wicka" pojawił się na kolejnej platformie streamingowej opłacanej abonamentem. W filmie ­"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" w roli głównej występuje Ana de Armas, a na ekranie oglądamy także ikonę serii, czyli samego Keanu Reevesa. Produkcja zebrała świetne recenzje w Polsce i za granicą i została okrzyknięta najlepszym filmem akcji 2025 roku. Gdzie można oglądać film?

Film "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" już w sierpniu tamtego roku robił furorę w wypożyczalniach VOD, zaś w marcu 2026 pojawił się na platformie streamingowej Prime Video, gdzie od razu wskoczył na 1. miejsce najchętniej oglądanych produkcji przez abonentów serwisu. Teraz zaś został udostępniony także abonentom serwisu CANAL+, gdzie także od progu cieszy się wielkim zainteresowaniem.

Ana de Armas i Keanu Reeves znowu razem

Akcja spin-offu osadzona jest między wydarzeniami trzeciej i czwartej części losów Johna Wicka.

Tym razem w roli głównej producenci obsadzili Anę de Armas, jedną z najgorętszych gwiazd Hollywood, która ma już na koncie nominację do Oscara za rolę Marilyn Monroe w dramacie biograficznym "Blondynka", światowy rozgłos zdobyła "gorącym" występem w filmie "Nie czas umierać" o przygodach Jamesa Bonda i zabłysła także w takich hitach, jak "Blade Runner 2049" czy "Na noże".

W filmie powróci też sam John Wick, aby wspomóc godną siebie następczynię. Tym samym dojdzie do ponownego ekranowego spotkania Any de Armas z Keanu Reevesem ("Matrix", "Speed: Niebezpieczna prędkość", "Na fali", "Johnny Mnemonic", "Dom nad jeziorem", "Adwokat diabła"), którzy znają się już z horroru "Kto tam?".

W filmie "Kto tam?" aktorka zagrała raptem rok po tym, jak przeprowadziła się z Madrytu do Los Angeles. W swojej pierwszej amerykańskiej produkcji wcieliła się w Bel, jedną z dwóch rasowych psychopatek, które uwodzą Evana Webbera (Reeves), a potem go torturują.

Co ciekawe, Ana de Armas, której głównym celem po przeprowadzce z Europy do USA było podbić Hollywood, prawie w ogóle nie znała… języka angielskiego.

Gdy zobaczyłam Keanu na planie, byłam zdenerwowana i bardzo spięta. Po pierwsze dlatego, że wiedziałam, z jak wybitnym aktorem mam do czynienia. A po drugie, stresowałam się moją znikomą znajomością języka angielskiego. Przez to nie miałam z nim o czym rozmawiać. Wstydziłam się nawet do niego odezwać – przyznała Ana na łamach portalu fandomwire.com.

Z ograniczeniami językowymi aktorki związane jest też pewne zabawne zdarzenie, do którego doszło w trakcie konferencji prasowej promującej film. Spotkanie z twórcami i aktorami zorganizowano wówczas w Santiago w Chile. W pewnym momencie ktoś z dziennikarzy po angielsku zapytał mnie, czy widziałam "Matrixa". Odpowiedziałam, że nie. Gdy jednak to samo pytanie padło po hiszpańsku, odpowiedziałam zgodnie z prawdą, że to jeden z moich ulubionych filmów. Wreszcie zrozumiałam, o co się mnie pyta (śmiech) – dodała aktorka na łamach portalu.

A jak przygotowywała się do swojego amerykańskiego debiutu, skoro na planie nie rozumiała wypowiadanych przez siebie kwestii? Uczyłam się ich fonetycznie i na pamięć. Dlatego nie do końca byłam pewna znaczenia słów i zdań, które padają z moich ust – ujawniła w rozmowie z "The Hollywood Reporter".

Rok później Ana de Armas dołączyła do obsady "Objawienia". W tym filmie wcieliła się w Isabel De La Cruz i... ponownie spotkała się z Keanu Reevesem, któremu tym razem powierzono rolę detektywa Galbana.

Przyznaję, że rola w filmie "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" jest dla mnie wyjątkowa, ponieważ wraz z moją bohaterką wkraczam na teren Johna Wicka, czyli bohatera, w którego Keanu wciela się od 11 lat (…). Naprawdę bardzo doceniam go jako artystę, jako osobę, i jako przyjaciela, który na planie zdjęciowym jest autorytetem, a prywatnie – dżentelmenem (…). Jego kreatywność w trakcie zdjęć inspiruje pozostałych twórców. Przyznaję, że Keanu zawsze miał i ma na mnie ogromny wpływ, od dnia, w którym się poznaliśmy. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że znów będę miała przyjemność z nim pracować przy tym samym projekcie. Ale bardzo się z tego cieszę – wyznała aktorka w oświadczeniu dla IGN

Plejada gwiazd uniwersum Johna Wicka i nie tylko

W filmie zobaczymy plejadę znanych i lubianych gwiazd uniwersum Johna Wicka. Wśród nich są Ian McShane ("Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach", "Hellboy", "Królewna Śnieżka i Łowca", "Gra o tron") jako Winston, właściciel hotelu Continental, a także nieżyjący już, wspaniały Lance Reddick ("Świat w płomieniach", "Godzilla vs. Kong", "Gość", "Oldboy: Zemsta jest cierpliwa", "Prawo ulicy") jako Charon, który jest konsjerżem i prawą ręką Winstona w Continental. 

Z kolei Anjelica Huston ("Rodzina Addamsów", "Honor Prizzich", "Genialny klan", "Obsesja") ponownie wciela się w rolę dyrektorki, szefowej Ruska Roma. Ponadto w obsadzie znaleźli się także Norman Reedus ("The Walking Dead", "Święci z Bostonu", "Motocykliści"), Catalina Sandino Moreno ("Stamtąd", "Maria łaski pełna", "Wśród nocnej ciszy"), Gabriel Byrne ("Podejrzani", "I stanie się koniec", "Dziedzictwo. Hereditary") i David Castañeda ("The Umbrella Academy", "Koniec żartów", "Sicario 2: Soldado").

Za kamerą filmu stanął Len Wiseman ("Szklana pułapka 4.0", "Underworld", "Pamięć absolutna").

O czym opowiada "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka"?

Osierocona przez porywacza, który zabił jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca i zabijania. Jako dorosła kobieta, profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i nieodpartym uroku, Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku krwawy trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka. Tu odkrywa kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi.

"Ballerina" to "John Wick" na odwrót?

Jedną z rzeczy, które naprawdę spodobały mi się w scenariuszu było to, że ta historia jest w pewnym sensie odwrotnością opowieści o Johnie Wicku. Podczas gdy Wick pragnie zostawić za sobą życie zabójcy, Eve marzy, by je rozpocząć. Zaintrygowała mnie możliwość pokazania, co może skłonić kogoś do wyboru takiej drogi – tłumaczy reżyser Len Wiseman.

Twórca filmu "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" od początku chciał, by Eve, w którą wcieliła się Ana de Armas, była całkowicie odrębną postacią, z własnym spojrzeniem na rzeczywistość. Wiseman, znany z umiejętnego kreowania wyrazistych historii, podjął się wyzwania stworzenia nowej bohaterki, wpisującej się w dobrze już znaną wszystkim fanom historię Johna Wicka.

Jedną z najbardziej widowiskowych scen walki w filmie jest ujęcie z granatami, która rozgrywa się w sklepie z bronią zaraz po tym, jak Eve przybywa do Pragi.

Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. To była naprawdę wyjątkowa scena. Bardzo cenię u Eve to, że potrafi wykorzystać otoczenie, by zyskać przewagę. Potrafi zamienić niemal każdy przedmiot w śmiertelną broń – ujawnia Ana de Armas.

Obserwowanie, jak Ana uczy się baletu i walczy w tych widowiskowych scenach akcji, przypominało oglądanie pięknego tańca. Jest pełna siły i determinacji. Dlatego myślę, że widzowie ją pokochają i będą jej kibicować – opowiada z kolei Anjelica Huston zdobywczyni Oscara za film "Honor Prizzich".

A Len Wiseman dodaje: Myślę, że widzowie będą zachwyceni tym, w jaki sposób Ana wciela się w postać Eve i będą się świetnie bawić, towarzysząc jej w tej podróży.

"Kolejna fantastyczna odsłona serii"

Zagraniczni krytycy w zdecydowanej większości przypadków ocenili go bardzo pozytywnie – aż 77 proc. recenzji na portalu RottenTomatoes jest przychylnych. Nie brakuje głosów, że mamy do czynienia z najlepszym filmem akcji 2025 roku.

"Zaskakująco udany spin-off Johna Wicka" – pisze Matt Singer z serwisu ScreenCrush.

"Film akcji z pazurem i – miejmy nadzieję – solidny początek długiej kariery Any de Armas w kinie akcji" – zauważa Kate Sánchez z "But Why Tho? A Geek Community".

"Godne uzupełnienie świata Johna Wicka. De Armas daje z siebie wszystko w roli, która pozostanie w pamięci widzów na długo po napisach końcowych" – spostrzega Nicholas Brooks z CBR.

"Kolejna fantastyczna odsłona tej serii. Perfekcja" – podsumowuje Jonatham Sim z ComingSoon.net.

"Można to oglądać na zapętleniu"

Polscy recenzenci nie pozostają dłużni. Ich zdaniem "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" to świetna rozrywka z choreografią walk, która staje się sztuką.

"Nie każą bohaterce uciekać się do sztuczek spod znaku uwodzicielska i niebezpiecznamoże ona w pełni pokazać, na co ją stać. Eve bliżej do Beatrix Kiddo z Kill Billa niż do Dominiki Jegorowej z Czerwonej jaskółki – pisze Ewelina Leszczyńska na Filmwebie.

"To prawdziwy festiwal widowiskowych starć i pomysłów na uśmiercenie przeciwnika" – zauważa Dawid Muszyński z portalu NaEkranie.pl.

"Im dalej w las, tym sieczka w Ballerinie staje się coraz bardziej niedorzeczna i epicka – co poczytuję za wielki plus" – spostrzega Kamil Dachnij z Onetu.

"Ballerina podchodzi do konwencji bez ironii, gdyż Eve zamierza odpłacić się pięknym za nadobne mordercom swojego ojca. Widzieliśmy coś takiego wiele razy, ale w takim opakowaniu można to oglądać na zapętleniu jak w piruecie" – kwituje Rafał Christ z serwisu Spider's Web.

50 milionów w weekend

Film tylko w pierwszy weekend zarobił w amerykańskich kinach 25 milionów dolarów i dołożył drugie tyle z rynku zewnętrznego, co złożyło się na sumę przekraczającą 50 milionów dolarów. Od razu wiele wskazywało na to, że 90-milionowy budżet produkcji się zwróci – i tak też się  stało. "Ballerina" zarobiła w sumie 133 milionów dolarów.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: canal+film akcjiBallerinaJohn Wick
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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