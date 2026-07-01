Skandynawski hit kryminalny. Polacy mogą już oglądać wszystkie odcinki

Wszystkie sześć odcinków pierwszego sezonu serialu "Zbrodnie w Ystad" można oglądać na platformie CANAL+.

O czym jest serial?

Świeżo rozwiedziona policjantka porzuca Sztokholm dla spokojnego Ystad. Zamieszkuje u siostry i staje na czele wydziału spraw nierozwiązanych okręgu Malmö. Zbiega się to z odkryciem ludzkich szczątków w pobliskim lesie, co rzuca nowe światło na sprawę nastolatka, którego zaginięcie przed laty wstrząsnęło lokalną społecznością. Iris zostaje zmuszona do konfrontacji z milczącymi mieszkańcami Ystad. Szybko okazuje się, że pod powierzchnią małomiasteczkowej sielanki kryją się głęboko zakopane tajemnice.

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra Sofia Helin ("Alex Rider", "Most nad Sundem", "Limbo"), a partnerują jej Håkan Bengtsson ("Wallander", "Zupełnie normalna rodzina", "Koniec lata"), Kajsa Ernst ("Opowieści z Dalarny", "Testament Nobla", "Tove") oraz Inez Micaella Andersson ("Zmiana", "Hel", "Playlista").

Kto stoi za serialem?

Twórcami i scenarzystami serialu są Camilla Ahlgren ("Most nad Sundem", "Millennium", "Niespokojni ludzie"), Martin Asphaug ("Morderstwa w Sandhamn", "Większość ludzi mieszka w Chinach", "Kim Novak nigdy nie wykąpała się w jeziorze Genezaret") oraz Alex Haridi ("W twoich rękach", "Miłość i anarchia", "Niespokojni ludzie").