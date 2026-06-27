O tym filmie będzie głośno. Młodzież PRL zaprotestowała przeciw usunięciu krzyży

Film "Egzamin '84" trafi do kin 30 października.

Relacje uczestników

Wszystko się wtedy zmieniło. Świadectwo ukończenia szkoły z nagannym sprawowaniem, brak matury, zamknięta droga do podjęcia studiów i znalezienia pracy. W efekcie musiałam wyjechać z Włoszczowy – wspomina Alicja Groszek, jedna z uczestniczek strajku uczniów w 1984 roku. Zapytana po 40 latach, czy żałuje swojej decyzji, odpowiada bez wahania: Nie zmieniłabym nic. Postąpiłabym tak jeszcze raz.

To właśnie ta historia stała się inspiracją dla produkcji Stowarzyszenia Rafael. Film przypomina wydarzenia z jesieni 1984 roku, kiedy uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie zaprotestowali przeciwko usunięciu krzyży ze szkolnych sal. Po nieudanych próbach dialogu z dyrekcją zdecydowali się na strajk okupacyjny, ryzykując swoją edukację i przyszłość.

Inicjatywa budząca podziw

Twórcy podkreślają, że "Egzamin '84" to nie tylko opowieść historyczna, ale także uniwersalna historia o odwadze, przyjaźni, odpowiedzialności i wierności własnym przekonaniom. Stawia pytania, które pozostają aktualne niezależnie od czasu: milczeć czy stanąć w obronie wartości? Wybrać wygodę czy odpowiedzialność?

To piękna historia o ludziach, którzy wspólnie stanęli w obronie swoich wartości. Każda taka inicjatywa powinna budzić podziw – mówi Sebastian Fabijański. Reżyser Mateusz Olszewski podkreśla, że bohaterowie filmu musieli zdać znacznie trudniejszy egzamin niż szkolna matura. Mieli odwagę stanąć w obronie wiary, ryzykując własne marzenia i przyszłość. To wyjątkowa lekcja dojrzałości – mówi.

Największy taki projekt

"Egzamin '84", realizowany wcześniej pod tytułem "Znak sprzeciwu", jest największym projektem w historii Rafaela. W produkcję zaangażowało się około 1300 osób, a film powstaje dzięki wsparciu kilku tysięcy darczyńców z Polski i zagranicy. W rolę Alicji Groszek wcieliła się Sara Lityńska. Na ekranie zobaczymy również m.in. Sebastiana Fabijańskiego, Rafała Zawieruchę, Mirosława Zbrojewicza, Magdalenę Duszak, Mieczysława Hryniewicza, Dominikę Kluźniak i Marię Świłpę.

"To opowieść o młodych ludziach, którzy odkryli, że najważniejsze egzaminy zdaje się nie w szkolnej ławce, lecz wtedy, gdy trzeba stanąć po stronie prawdy" – podkreśla dystrybutor.