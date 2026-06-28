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Świat oszalał na punkcie tego serialu. To ekranizacja słynnej powieści

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 08:00
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"The Vampire Lestat"
"The Vampire Lestat"/Materiały prasowe
W nocy z niedzieli na poniedziałek wyczekiwany czwarty odcinek serialu "Anne Rice's The Vampire Lestat" zadebiutuje w polskiej telewizji równolegle z premierą w Stanach Zjednoczonych. Pod tym tajemniczym tytułem kryje się zarówno nowa opowieść, jak i długo wyczekiwany trzeci sezon cenionego przez krytyków "Wywiadu z wampirem". Gdzie i o której godzinie nastąpi premiera nowego odcinka adaptacji?

Czwarty odcinek serialu "The Vampire Lestat" zostanie wyemitowany na kanale AMC w poniedziałek, 29 czerwca, o godz. 3:00 w nocy w oryginalnej, angielskiej wersji językowej, a jego powtórka – tego samego dnia o godz. 22:00 w polskiej wersji językowej. Kolejne odcinki emitowane będą w poniedziałki o 3:00 i 22:00.

Hit na 100 proc.

Serial zdobył 100 proc. pozytywnych recenzji od krytyków oraz 93 proc. od widzów. Rzadko spotykany entuzjazm bije niemal z każdej szerokości geograficznej, mimo że widzowie spoza Ameryki dostają premierowe odcinki o nietypowej porze, w środku w nocy.

O czym jest serial?

Oparty na drugim tomie niezwykle popularnego cyklu powieści Anne Rice, serial skupia się na losach wampira Lestata, stwórcy Louisa i Claudii, ukazując jego przemianę w pierwszą na świecie nieśmiertelną gwiazdę rocka.

W tym nowym sezonie kultowego "Wywiadu z wampirem", utrzymanym w rockandrollowym klimacie, wampir Lestat wyrusza w elektryzującą trasę koncertową obejmującą wiele miast. Jednocześnie prześladują go "muzy" z jego dzikiej i buntowniczej przeszłości. Rosnąca popularność zespołu Lestata i jego sceniczna charyzma sprawiają, że zyskuje on coraz większy wpływ zarówno na wampiry, jak i na ludzi. Inni muszą więc zmierzyć się z jego potęgą w obliczu Wielkiej Konwersji, czyli nienaturalnego wzrostu populacji wampirów. To historia opowiedziana poprzez oryginalne utwory muzyczne, śledząca drogę Lestata na szczyt i bolesny upadek w pogoni za sławą.

Kto występuje w serialu?

Na ekran powrócili Sam Reid i Jacob Anderson, którzy w poprzednich odsłonach "Wywiadu z wampirem" stworzyli niezwykle wyrazisty i zapadający w pamięć duet, przyciągający uwagę widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem. Reid ponownie wciela się w charyzmatycznego i nieprzewidywalnego Lestata de Lioncourta, a Anderson w złożonego, pełnego emocji Louisa de Pointe du Lac. W obsadzie ponownie zobaczymy także znanych i cenionych bohaterów, granych przez Assada Zamana, Erica Bogosiana, Delainey Hayles i Jennifer Ehle.

Kto stoi za serialem?

Producentami wykonawczymi serialu są nagradzany producent Mark Johnson, a także twórca, scenarzysta i showrunner Rolin Jones, Hannah Moscovitch, Christopher Rice oraz nieżyjąca już Anne Rice.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: nowy serialAnne RiceWywiad z wampiremAMC
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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