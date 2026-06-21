Kultowy serial SF powraca. Ta słynna franczyza ma już 60 lat

Czwarty sezon serialu "Star Trek: Nieznane nowe światy" ("Star Trek: Strange New Worlds") będzie można oglądać już od 24 lipca 2026 roku na platformie SkyShowtime. Kolejne odcinki będą pojawiać się w serwisie co tydzień.

O czym jest serial?

W serialu "Star Trek: Nieznane nowe światy" śledzimy losy kapitana Pike'a, oficera naukowego Spocka i Numeru Jeden, którzy wraz z załogą U.S.S. Enterprise odkrywają nowe światy. Akcja toczy się w czasach przed pojawieniem się na statku kapitana Kirka.

O czym jest czwarty sezon?

Śmiało krocząc tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek, załoga U.S.S. Enterprise, dowodzona przez kapitana Christophera Pike'a, wyrusza w pełne emocji i niebezpieczeństw przygody wśród gwiazd. Podczas podróży ku nieznanym światom bohaterowie zmierzą się zarówno z własnymi demonami, jak i z zagrożeniami z zewnątrz. Spotkają nowe, barwne postacie, ponownie skrzyżują ścieżki ze starymi znajomymi, staną również oko w oko z przerażającymi, obcymi istotami. Jednak mimo wszystkich przeciwności będą starać się nie tracić wiary w lepszą, pełną nadziei przyszłość.

Kto występuje w serialu?

W serialu grają gwiazdy uwielbiane przez fanów serii, takie jak Anson Mount ("Doktor Strange w multiwersum obłędu"), Rebecca Romijn ("X-Men"), Ethan Peck ("Wyścig z czasem"), Jess Bush ("Zatoka serc"), Christina Chong ("Johnny English: Reaktywacja"), Celia Rose Gooding ("Na fali ryzyka"), Melissa Navia ("Szpital New Amsterdam"), Babs Olusanmokun ("Diuna") i Martin Quinn ("Derry Girls").

Gościnnie występują również Carol Kane ("Narzeczona dla księcia"), a także gwiazda pierwszych sezonów serialu – Paul Wesley ("Pamiętniki wampirów").

Kto stoi za serialem?

Producentami serialu "Star Trek: Nieznane nowe światy" są CBS Studios, Secret Hideout i Roddenberry Entertainment. Producentami wykonawczymi są Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers, Aaron Baiers, Dana Horgan, Davy Perez, Frank Siracusa, John Weber, Chris Fisher, Rod Roddenberry i Trevor Roth. Showrunnerami są Akiva Goldsman (Weed Road Pictures) i Henry Alonso Myers (HMRX). Dystrybutorem serialu jest Paramount Global Content Distribution.

Pierwsze trzy sezony produkcji można oglądać w SkyShowtime. W serwisie dostępny jest również pierwszy sezon serialu z uniwersum "Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty" ("Star Trek: Starfleet Academy").