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Kultowy serial SF powraca. Ta słynna franczyza ma już 60 lat

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:00
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"Star Trek: Nieznane nowe światy"
"Star Trek: Nieznane nowe światy"/Materiały prasowe
Fani "Star Treka" odliczają dni do 60. rocznicy debiutu słynnej franczyzy, a tymczasem mają jeszcze jeden powód do radości. Otóż ujawniono datę premiery i pełny zwiastun czwartego sezonu serialowego hitu "Star Trek: Nieznane nowe światy". Kiedy i gdzie będzie można zobaczyć w Polsce najnowszy sezon kultowego serialu SF?

Czwarty sezon serialu "Star Trek: Nieznane nowe światy" ("Star Trek: Strange New Worlds") będzie można oglądać już od 24 lipca 2026 roku na platformie SkyShowtime. Kolejne odcinki będą pojawiać się w serwisie co tydzień.

O czym jest serial?

W serialu "Star Trek: Nieznane nowe światy" śledzimy losy kapitana Pike'a, oficera naukowego Spocka i Numeru Jeden, którzy wraz z załogą U.S.S. Enterprise odkrywają nowe światy. Akcja toczy się w czasach przed pojawieniem się na statku kapitana Kirka.

O czym jest czwarty sezon?

Śmiało krocząc tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek, załoga U.S.S. Enterprise, dowodzona przez kapitana Christophera Pike'a, wyrusza w pełne emocji i niebezpieczeństw przygody wśród gwiazd. Podczas podróży ku nieznanym światom bohaterowie zmierzą się zarówno z własnymi demonami, jak i z zagrożeniami z zewnątrz. Spotkają nowe, barwne postacie, ponownie skrzyżują ścieżki ze starymi znajomymi, staną również oko w oko z przerażającymi, obcymi istotami. Jednak mimo wszystkich przeciwności będą starać się nie tracić wiary w lepszą, pełną nadziei przyszłość.

Kto występuje w serialu?

W serialu grają gwiazdy uwielbiane przez fanów serii, takie jak Anson Mount ("Doktor Strange w multiwersum obłędu"), Rebecca Romijn ("X-Men"), Ethan Peck ("Wyścig z czasem"), Jess Bush ("Zatoka serc"), Christina Chong ("Johnny English: Reaktywacja"), Celia Rose Gooding ("Na fali ryzyka"), Melissa Navia ("Szpital New Amsterdam"), Babs Olusanmokun ("Diuna") i Martin Quinn ("Derry Girls").

Gościnnie występują również Carol Kane ("Narzeczona dla księcia"), a także gwiazda pierwszych sezonów serialu – Paul Wesley ("Pamiętniki wampirów").

Kto stoi za serialem?

Producentami serialu "Star Trek: Nieznane nowe światy" są CBS Studios, Secret Hideout i Roddenberry Entertainment. Producentami wykonawczymi są Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers, Aaron Baiers, Dana Horgan, Davy Perez, Frank Siracusa, John Weber, Chris Fisher, Rod Roddenberry i Trevor Roth. Showrunnerami są Akiva Goldsman (Weed Road Pictures) i Henry Alonso Myers (HMRX). Dystrybutorem serialu jest Paramount Global Content Distribution.

Pierwsze trzy sezony produkcji można oglądać w SkyShowtime. W serwisie dostępny jest również pierwszy sezon serialu z uniwersum "Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty" ("Star Trek: Starfleet Academy").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: SkyShowtimekultowy serialczwarty sezonStar Trek
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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