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Mocny romans serialowy. Nowy odcinek ekranizacji bestsellera

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 13:00
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"Trio"
"Trio"/Materiały prasowe
Na jednej z popularnych platform streamingowych dostępnych w Polsce zadebiutował właśnie nowy odcinek oryginalnego szwedzkiego serialu dramatycznego "Trio", który powstał na podstawie bestsellerowej powieści Johanny Hedman. Gdzie można oglądać trzeci odcinek głośnego romansu, którego literacki pierwowzór zyskał grono gorących wielbicieli także poza Szwecją?

Trzeci z sześciu odcinków serialu "Trio" został udostępniony dziś, 8 czerwca, na platformie SkyShowtime, a kolejne odcinki będą pojawiały się co tydzień w poniedziałki.

O czym jest serial?

"Trio" to historia miłosnego trójkąta. Hugo jest mężczyzną w średnim wieku, gdy odnajduje go młoda dziewczyna – owoc związku pary, z którą przed laty żył w relacyjnym trójkącie. Spotkanie sprawia, że przenosi się myślami do czasów, gdy tuż przed rozpoczęciem studiów przeprowadził się do Sztokholmu i zamieszkał z rodziną Stillerów. To tam poznał Thorę oraz jej nieodłącznego partnera Augusta. Hugo został wówczas wciągnięty w skomplikowaną i pełną pasji relację, która na zawsze zmieniła jego życie. Dwie dekady później przeszłość wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Czy Hugo w końcu odważy się odzyskać wszystko, co utracił?

Kto występuje w serialu?

W serialu występują August Wittgenstein ("Komisarz Rex", "Okręt", "The Crown"), Felix Sandman ("Facet na święta", "Ruchome piaski"), debiutujący Seth Manteus i Rebecka Harper oraz Nina Zanjani ("Agent Hamilton", "Maria Wern", "Wallander").

Kto stoi za serialem?

Bestsellerową powieść Johanny Hedman zaadaptowała Veronica Zacco ("Top Dog", "Most nad Sundem", "Ruchome piaski"), a za kamerą stanął Anders Hazelius ("Forever", "Hashtag").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: SkyShowtimenowy serialnowy odcinekromans
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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