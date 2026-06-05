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Serial, któremu warto kibicować. Przed bohaterami wyzwania kolejnego szczebla

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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"Witamy we Wrexham"
"Witamy we Wrexham"/Materiały prasowe
Wyczekiwany przez fanów piąty odcinek piątego sezonu serialu "Witamy we Wrexham" trafił właśnie do streamingu. Ten nieoczywisty serial sportowy daje widzom wyjątkowy wgląd w to, co dzieje się na boisku, w szatni i wśród zawodników – wszystko w trakcie najważniejszych meczów w historii klubu. Gdzie można oglądać serial?

Piąty odcinek piątego sezonu nagrodzonego Emmy serialu dokumentalnego FX "Witamy we Wrexham" pojawił się dziś, 5 czerwca, na platformie Disney+. Sezon liczy osiem odcinków.

O czym opowiada serial?

"Witamy w Wrexham" to serial ukazujący marzenia i zmartwienia Wrexham, robotniczego miasta w północnej Walii w Wielkiej Brytanii, w którym dwie gwiazdy Hollywood decydują o przyszłości trzeciego najstarszego klubu na świecie. W 2020 roku Rob McElhenney ("U nas w Filadelfii") i Ryan Reynolds ("Deadpool") wspólnymi siłami kupili grający w piątej lidze klub piłkarski Wrexham AFC w nadziei, że stworzą historię sukcesu, której wszyscy będą kibicować. Świat to dostrzegł, a w zespole zaszły zmiany.

Po piętnastu bolesnych sezonach w National League klub w końcu awansował ponownie do English Football League. Zawodnicy grają teraz o wyższą stawkę, napotykają mocniejszą konkurencję, a klub zmaga się z kontuzjami i innymi problemami. Oddany personel i kibice cieszą się z przywrócenia klubowi i miastu dawnej chwały, ale powrót do EFL oznacza nowe wyzwania. Czy Wrexham AFC im sprosta i sięgnie po kolejne sukcesy?

Klub wywalczył dwa awanse z rzędu, docierając po raz pierwszy od 20 lat do EFL League One. Piłkarze i kibice marzą teraz o awansie do Premier League, przygotowując się jednocześnie na wyzwania, jakie niesie każdy kolejny szczebel.

Kto stoi za serialem?

Wszystkie dotychczasowe sezony serialu o dwóch amerykańskich aktorach z wielkim marzeniem można oglądać w Disney+.

Producentami wykonawczymi "Witamy we Wrexham" są Rob McElhenney, Ryan Reynolds, Josh Drisko, Bryan Rowland, Jeff Luini, Humphrey Ker, Nick Frenkel, George Dewey oraz Andrew Fried, Dane Lillegard, Sarina Roma i Andy Thomas z Boardwalk Pictures. Serial powstaje we współpracy More Better Productions, Maximum Effort Productions, 3 Arts Entertainment i Boardwalk Pictures.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: nowy sezondisney+serial sportowyRyan Reynolds
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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