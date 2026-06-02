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Polski film SF o kulcie młodości. Ten tytuł budzi emocje na długo przed premierą

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 14:00
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Maciej Musiał i Vanessa Aleksander w filmie "Czas, który pozostał"
Maciej Musiał i Vanessa Aleksander w filmie "Czas, który pozostał"/Materiały prasowe
W sieci pojawił się zwiastun polskiego filmu SF "Czas, który nie nadszedł" w reżyserii Julii Rogowskiej. To jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich premier tej jesieni. W centrum dystopijnego dramatu stoi Sara grana przez Agatę Kuleszę – kobieta, która nie podporządkowała się kultowi młodości i za tę decyzję zapłaciła wolnością. Kiedy premiera filmu, który już budzi emocje?

Film "Czas, który nie nadszedł" trafi do kin 16 października 2026 roku.

Kto stoi za filmem?

Film stanowi debiut reżyserski Julii Rogowskiej, autorką scenariusza jest Małgorzata Piłacińska, a autorem zdjęć – Mikołaj Syguda. Producentką jest Krystyna Kantor.

Kto występuje w filmie?

Główną rolę gra Agata Kulesza ("Ida", "Róża", "Dom dobry"), a partnerują jej Dobromir Dymecki ("1670", "Porządny człowiek", "Święty"), Michalina Łabacz ("Wołyń", "Wesele", "Heweliusz"), Vanessa Aleksander ("The Office PL", "Wojenne dziewczyny", "Sala samobójców"), Maciej Musiał ("1983", "Śleboda", "Dzisiaj śpisz ze mną"), Weronika Humaj ("Stulecie Winnych", "Sami swoi. Początek", "Niebo. Rok w piekle") oraz Bartosz Bielenia ("Boże Ciało", "Prime Time", "Kos").

O czym jest film?

W świecie, w którym starzenie się stało się największym tabu, Sara (Agata Kulesza) odmawia poddania się antygeriatrycznej kuracji i zostaje odizolowana od społeczeństwa. Jej wybór – akt odwagi i wierności samej sobie – oznacza życie poza systemem, który dopuszcza tylko młodość.

Po latach próba ucieczki sprawia, że ponownie spotyka Oskara (Dobromir Dymecki) – byłego partnera, który wybrał odwrotną drogę. Dzieli ich wszystko, łączy przeszłość i decyzje, których nie da się cofnąć.

"Czas, który nie nadszedł" zapowiadany jest przez dystrybutora, firmę Next Film, jako "poruszająca opowieść o świecie, który odbiera ludziom prawo do autentyczności – i o tych, którzy mimo wszystko próbują pozostać sobą".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: polski filmzwiastunAgata KuleszaVanessa Aleksander
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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