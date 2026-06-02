Dziennik Gazeta Prawana logo

Największy hit religijny w historii wraca. Casting rozsierdził polską prawicę

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Kasia Smutniak
Kasia Smutniak/PAP Archiwalny
Mel Gibson zakończył zdjęcia do swojego hucznie zapowiadanego, monumentalnego projektu "Pasja: Zmartwychwstanie" ("The Resurrection of the Christ"). Film ma imponujący budżet – 250 milionów dolarów i zostanie zrealizowany w dwóch częściach. Casting do produkcji rozsierdził polską prawicę. Dlaczego? Kiedy zobaczymy dzieło w Polsce?

Pierwsza część filmu "Pasja: Zmartwychwstanie" będzie miała premierę kinową w maju 2027 roku, a druga – rok później.

Kontrowersyjny casting

Zdjęcia powstały w słynnym włoskim studiu Cinecittà oraz w plenerach Matery i południowych Włoch.

Nowym ekranowym Chrystusem został fiński aktor Jaakko Ohtonen, znany z serialu "Wikingowie: Walhalla". W obsadzie znaleźli się również Mariela Garriga jako Maria Magdalena, Kasia Smutniak jako Maryja, Pier Luigi Pasino jako Piotr oraz Riccardo Scamarcio jako Poncjusz Piłat.

Kilka miesięcy temu polska prawica dostała białej gorączki na wieść o tym, że włosko-polska aktorka o progresywnych poglądach, Kasia Smutniak, otrzymała angaż do roli Maryi w nowej "Pasji" Mela Gibsona.

Największy hit religijny w historii

Pierwsza "Pasja", która miała premierę w 2004 roku okazała się jednym z największych fenomenów kinowych początku XXI wieku. Film zarobił na świecie ponad 622 miliony dolarów przy budżecie wynoszącym około 25 milionów dolarów. W historii kina nie było większego hitu religijnego.

Także w Polsce produkcja osiągnęła rekordowy wynik. Według danych box office obejrzało ją niemal 3,5 miliona widzów, co uczyniło "Pasję" najpopularniejszym filmem kinowym 2004 roku nad Wisłą i jednym z największych hitów frekwencyjnych aż do dzisiaj.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Kasia SmutniakpasjaMel GibsonJaakko Ohtonen
Powiązane
"Stamtąd"
Megahit światowego streamingu. Kultowy serial powraca po przerwie
"Euforia"
Kultowy serial finiszuje. Najdłuższy odcinek w historii
Renate Reinsve w filmie "Backrooms. Bez wyjścia"
Internetowy serial 16-latka wyświetlony 100 milionów razy. Film robi furorę
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNajwiększy hit religijny w historii wraca. Casting rozsierdził polską prawicę »
Zobacz
|
Pokrój na plasterki i połóż przy storczyku. Kwiatów będzie mnóstwo
Połóż ten owoc przy storczyku, a wypuści mnóstwo pąków i przepięknie zakwitnie
Wystarczy, że włożysz 3 kostki do doniczki z marniejącym storczykiem. Kwiat natychmiast odżyje
Wystarczy, że włożysz 3 kostki do doniczki z więdnącym storczykiem. Kwiat natychmiast odżyje i wypuści nowe pąki
Tankowanie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Od 1 czerwca benzyna 95 i LPG już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Kontrola drogowa policji i moment przekazania blankietu prawa jazdy funkcjonariuszowi w odblaskowej kamizelce. Nowe przepisy, punkty karne i utrata uprawnień od 3 czerwca 2026 roku.
"Polecą" prawa jazdy. Rząd zdecydował w ostatniej chwili. Od 3 czerwca zmiana w przepisach
"Morfeusz"
Wyczekiwany polski serial kryminalny w streamingu. "Napięcie do ostatniej sceny"
Policja
Zmiana przepisów w ostatniej chwili. Od jutra "polecą" mandaty i prawa jazdy
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj