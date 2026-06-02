Największy hit religijny w historii wraca. Casting rozsierdził polską prawicę

Pierwsza część filmu "Pasja: Zmartwychwstanie" będzie miała premierę kinową w maju 2027 roku, a druga – rok później.

Kontrowersyjny casting

Zdjęcia powstały w słynnym włoskim studiu Cinecittà oraz w plenerach Matery i południowych Włoch.

Nowym ekranowym Chrystusem został fiński aktor Jaakko Ohtonen, znany z serialu "Wikingowie: Walhalla". W obsadzie znaleźli się również Mariela Garriga jako Maria Magdalena, Kasia Smutniak jako Maryja, Pier Luigi Pasino jako Piotr oraz Riccardo Scamarcio jako Poncjusz Piłat.

Kilka miesięcy temu polska prawica dostała białej gorączki na wieść o tym, że włosko-polska aktorka o progresywnych poglądach, Kasia Smutniak, otrzymała angaż do roli Maryi w nowej "Pasji" Mela Gibsona.

Największy hit religijny w historii

Pierwsza "Pasja", która miała premierę w 2004 roku okazała się jednym z największych fenomenów kinowych początku XXI wieku. Film zarobił na świecie ponad 622 miliony dolarów przy budżecie wynoszącym około 25 milionów dolarów. W historii kina nie było większego hitu religijnego.

Także w Polsce produkcja osiągnęła rekordowy wynik. Według danych box office obejrzało ją niemal 3,5 miliona widzów, co uczyniło "Pasję" najpopularniejszym filmem kinowym 2004 roku nad Wisłą i jednym z największych hitów frekwencyjnych aż do dzisiaj.