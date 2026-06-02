Dziennik Gazeta Prawana logo

Ulubiony serial policyjny Polaków. Już dziś najlepiej oceniany odcinek

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"9-1-1"
"9-1-1"/Materiały prasowe
Już dziś na antenie polskiej telewizji zadebiutuje trzynasty odcinek dziewiątego sezonu amerykańskiego serialu "9-1-1", jednego z najpopularniejszych seriali policyjnych ostatnich lat, który nie od dziś ma gorące grono zwolenników także w Polsce. Gdzie i o której godzinie będzie można oglądać nowy odcinek?

Trzynasty odcinek dziewiątego sezonu serialu "9-1-1", uznany powszechnie za najlepszy odcinek sezonu, będzie można oglądać na kanale FX od dziś, wtorku, 2 czerwca, o godz. 22:00. Nowe odcinki są emitowane co tydzień w tych właśnie godzinach, z powtórkami w poniedziałki o godz. 22:55 oraz w niedziele o godz. 14:10.

O czym jest serial?

Serial opowiada o codziennych doświadczeniach przedstawicieli służb ratowniczych, w tym przede wszystkim policjantów, ale także strażaków oraz dyspozytorów, którzy reagując na nagłe przypadki, mierzą się z najbardziej zaskakującymi i stresującymi sytuacjami z możliwych. A poza niesieniem pomocy wszystkim w pilnej potrzebie nie są też wolni od problemów w swoim życiu prywatnym.

Co się  wydarzy w nowym sezonie?

Po śmierci kapitana Bobby'ego Nasha jednostka 118 musi odbudować się na nowo, mierząc się z żałobą i pustką po swoim przywódcy. Bohaterowie stają w obliczu serii ekstremalnych akcji ratunkowych – od katastrofy orbitalnej i niszczycielskiej burzy geomagnetycznej po spadające z nieba szczątki zagrażające Los Angeles. W tym samym czasie Athena i Hen zostają wciągnięte w niebezpieczną misję kosmiczną, a pozostali członkowie zespołu walczą z chaosem narastającym na Ziemi i uczą się funkcjonować bez Bobby'ego.

Kto występuje w serialu?

Główne role grają dwukrotnie nominowana do Oscara Angela Bassett ("Tina", "Czarna Pantera", "Dziwne dni") oraz Jennifer Love Hewitt ("Koszmar minionego lata", "Smoking", "Wielki podryw"), a towarzyszą im Oliver Stark ("Into the Badlands: Kraina bezprawia", "Underworld: Wojny krwi", "Poszukiwacz przygód: Klątwa skrzyni Midasa"), Aisha Hinds ("Dla niej wszystko", "Godzilla II: Król potworów", "Mr. Brooks"), Kenneth Choi ("Wilk z Wall Street", "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie", "Spider-Man: Homecoming") i Ryan Guzman ("Chłopak z sąsiedztwa", "Każdy by chciał", "Step Up 4: Revolution").

Kto stoi za serialem?

Twórcami serialu są niezmordowany Ryan Murphy ("Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette", "The Beauty", "Wszystko dozwolone") oraz Brad Falchuk ("American Horror Story", "Królowe krzyku", "Glee") i Tim Minear ("American Horror Story", "Firefly", "Dziwny świat").

Dziewiąty sezon serialu emitowany w USA w telewizji ABC i na platformie Hulu przyciąga przed telewizory 10 milionów Amerykanów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: FXJennifer Love Hewittserial policyjnyAngela Bassett
Powiązane
Renate Reinsve w filmie "Backrooms. Bez wyjścia"
Internetowy serial 16-latka wyświetlony 100 milionów razy. Film robi furorę
"Ród Smoka"
Jeden z najlepszych seriali dekady powraca. "Rozgrzeje widzów do czerwoności"
"Gwiezdne miasteczko"
"Najlepszy serial SF w historii" rozszerzył uniwersum. Kolejny hit streamingu
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUlubiony serial policyjny Polaków. Już dziś najlepiej oceniany odcinek »
Zobacz
|
Pokrój na plasterki i połóż przy storczyku. Kwiatów będzie mnóstwo
Połóż ten owoc przy storczyku, a wypuści mnóstwo pąków i przepięknie zakwitnie
Wystarczy, że włożysz 3 kostki do doniczki z marniejącym storczykiem. Kwiat natychmiast odżyje
Wystarczy, że włożysz 3 kostki do doniczki z więdnącym storczykiem. Kwiat natychmiast odżyje i wypuści nowe pąki
Tankowanie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Od 1 czerwca benzyna 95 i LPG już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Kontrola drogowa policji i moment przekazania blankietu prawa jazdy funkcjonariuszowi w odblaskowej kamizelce. Nowe przepisy, punkty karne i utrata uprawnień od 3 czerwca 2026 roku.
"Polecą" prawa jazdy. Rząd zdecydował w ostatniej chwili. Od 3 czerwca zmiana w przepisach
"Morfeusz"
Wyczekiwany polski serial kryminalny w streamingu. "Napięcie do ostatniej sceny"
Policja
Zmiana przepisów w ostatniej chwili. Od jutra "polecą" mandaty i prawa jazdy
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj