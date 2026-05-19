Ten serial wstrząsnął światem. Finałowy odcinek mrocznej historii

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:00
"W końcu cię zabiję"
Na antenie polskiej telewizji pojawi się dziś finałowy odcinek szokującego serialu kryminalnego z 2024 roku "W końcu cię zabiję", który jest zarazem produkcją true crime, jak manifestem w sprawie przemocy wobec kobiet. Brytyjski serial oparto na autobiograficznej książce pielęgniarki Delii Balmer. Gdzie i o której godzinie będzie można oglądać czwarty i ostatni odcinek serialu, który wstrząsnął światem?

Ostatni z czterech odcinków serialu "W końcu cię zabiję" będzie można oglądać dziś, 19 maja, o godz. 21:00 na antenie Epic Drama.

O czym jest serial?

Szokujący miniserial, który od krytyków na portalu Rotten Tomatoes otrzymał pełne 100 proc. pozytywnych recenzji, opowiada prawdziwą historię Delii Balmer.

Kiedy Delia spotyka Johna Sweeneya w lokalnym pubie, wydaje się on pokrewną duszą, której szukała: nie ma pojęcia, że mężczyzna jest mordercą. Jego artystyczna, indywidualistyczna osobowość wkrótce ustępuje miejsca mroczniejszej stronie: Sweeney staje się brutalny i ostatecznie przyznaje się do zamordowania swojej byłej dziewczyny. Ta poruszająca historia, oparta na autobiografii Balmer, rzuca światło na niepowodzenia systemu prawnego w radzeniu sobie z przemocą wobec kobiet – ale ukazuje także ogromny hart ducha naprawdę niezwykłej kobiety i jej traumatyczną drogę do sprawiedliwości.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje Anna Maxwell Martin ("Zakochana Jane", "Tajemnica Filomeny", "W kręgu zbrodni"), a partnerują jej Shaun Evans ("Cashback", "Lęk", "Julia"), Kevin Doyle ("Downtown Abbey", "Vera", "Sherwood"), Amanda Wilkin ("Stacja Berlin", "Przypadek Alice", "Dziewczyna z doświadczeniem"), Gerald Tyler ("Jeden gniewny człowiek", "Zagubieni w czasie", "Mroczne materie"), Cory English ("Związek", "Koty", "Obecność 2") oraz Clare Foster ("Sojusznicy", "Miss Austen", "Lekarze").

Kto stoi za serialem?

Showrunnerem i scenarzystą serialu jest Nick Stevens ("Morderca z Pembroke", "W zasięgu wzroku"), a za kamerą stanęła Julia Ford ("Grace", "Milczący świadek", "Lekarze").

