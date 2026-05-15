Serial o problemach mężczyzn interesuje Polaków. Stoi za nim kultowy twórca

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
Na jednej z czołowych platform streamingowych dostępnych w Polsce pojawił się właśnie czwarty odcinek nowego miniserialu "Półbrat", który został stworzony i wyprodukowany przez zdobywcę nagrody Emmy, kultowego już twórcę i byłego standupera Richarda Gadda, znanego przede wszystkim z na poły autobiograficznego "Reniferka". Gdzie można oglądać nowy odcinek serialu?

Czwarty odcinek serialu "Półbrat" ("Half Man") można oglądać już od dziś, 15 maja, na platformie HBO Max. Kolejne z sześciu odcinków będą pojawiać się w serwisie co tydzień.

O czym jest serial?

"Półbrat" to serial o toksycznej męskości. Niall i Ruben są braćmi. Nie łączą ich jednak więzy krwi. Jeden zawzięty i lojalny. Drugi cichy i poukładany. W młodości nierozłączni. Są dla siebie tym, co najlepsze i najgorsze jednocześnie.

Kiedy trzy dekady później Ruben pojawia się nieproszony na ślubie Nialla, wszystko wydaje się jakieś inne. Ruben zachowuje się jak nie on, podejrzanie, jakby znajdował się na krawędzi.

Wkrótce przemoc eksploduje z niesamowitą siłą, a twórcy zabiorą widzów we wspólną, trwającą czterdzieści lat podróż obu braci, od lat 80. aż do dnia dzisiejszego.

"Półbrat" to kolejny po "Reniferku" serial Richarda Gadda o złamanych życiem mężczyznach. "To historia o kruchości męskich relacji, braterstwie, zdradzie, lojalności i przemocy" – przekonuje HBO

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych występują Richard Gadd i Jamie Bell, a towarzyszą im Stuart Campbell, Mitchell Robertson, Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Anjli Mohindra, Tim Downie, Tom Andrews, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Sandy Batchelor, Piers Ewart, Scot Greenan oraz debiutujący na ekranie Charlotte Blackwood, Calum Manchip i Kate Robson-Stuart. 

Kto stoi za serialem?

"Półbrat" został stworzony, napisany i wyprodukowany przez Richarda Gadda. Sophie Gardiner oraz Anna O'Malley są producentkami wykonawczymi serialu. Gaynor Holmes jest producentem ze strony BBC, a Gavin Smith – ze strony BBC Scotland. "Półbrat" został wyreżyserowany przez Alexandrę Brodski oraz Eshref Reybrouck. Producentkami wykonawczymi z ramienia Mam Tor Productions są Tally Garner oraz Morven Reid. 

Serial został wyprodukowany przez Mam Tor Productions (a Banijay UK company) we współpracy z Thistledown Pictures, HBO, BBC iPlayer, BBC One oraz BBC Scotland. Za dystrybucję tej produkcji odpowiada Banijay Rights. Produkcja jest  wspierana także przez Screen Scotland. 

"Półbrat" budzi zainteresowanie Polaków, plasując się  w czołówce najchętniej oglądanych nowych seriali na platformie HBO Max.

