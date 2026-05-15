Dziennik Gazeta Prawana logo

Popularny serial kryminalny w polskiej telewizji. Nieoczekiwany zwrot akcji

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
"Ojciec Brown"
"Ojciec Brown"/Materiały prasowe
Popularny serial kryminalny "Ojciec Brown" wrócił na antenę jednego z polskojęzycznych kanałów telewizyjnych. To już trzynasty sezon kultowej produkcji BBC o księdzu obdarzonym niezwykłym talentem do rozwiązywania zagadek kryminalnych. Gdzie i o której godzinie będzie można obejrzeć piąty odcinek nowego sezonu?

Piąty odcinek nowego sezonu serialu "Ojciec Brown" zostanie wyemitowany na antenie BBC First dziś, w piątek, 15 maja, o godz. 21:00. Kolejne z dziesięciu odcinków będą pokazywane co tydzień o tej samej porze. Powtórki w niedzielę o godz. 14:55. Serial będzie też można oglądać w serwisie BBC Player godzinę po emisji telewizyjnej.

O czym jest nowy sezon?

W trzynastym sezonie produkcji na obdarzonego talentem do rozwiązywania zagadek księdza czekają kolejne, niecierpiące zwłoki sprawy. W malowniczym miasteczku Kembleford nie brakuje bowiem osób, które próbują zakłócić spokój lokalnej społeczności.

W trudnej sytuacji znajdzie się też sam ojciec Brown. Kapłan narazi się kanonikowi Foxowi. Czy ten zemści się na tytułowym bohaterze? Państwo Sullivan, rozpoczną wspólne życie, a Brenda postanowi się usamodzielnić i obejmie stanowisko sekretarki parafii. Dodatkowo, pierwszy raz w historii serialu bohaterowie wybiorą się nad morze. Czy ich wycieczka przebiegnie bez zakłóceń?

Kto występuje w nowym sezonie?

Jako ojciec Brown nieprzerwanie występuje wybitny brytyjski aktor Mark Williams (seria o Harrym Potterze, "101 dalmatyńczyków", "Zakochany Szekspir"), a towarzyszą mu John Burton ("Lekarze", "EastEnders", "Drużyna marzeń"), Sorcha Cusack ("Przekręt", "Anioł", "Detektyw Murdoch"), Tom Chambers ("Szkoła na Waterloo Road", "Szpital Holby City", "Na sygnale") i Nancy Carroll ("F1: Film", "Dyplomatka", "The Crown").

Kto stoi za nowym sezonem?

Twórcami serialu niezmiennie pozostają Rachel Flowerday ("Detektyw z wybrzeża", "Sanktuarium zła", "Drużyna marzeń") i Tahsin Guner ("Śledztwa siostry Bonifacji", "Szpital Holby City", "Na sygnale").

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnynowy sezonBBCOjciec Brown
Powiązane
Lupita Nyong'o
Kontrowersje wokół czarnej Heleny. Historyk: Jeśli mamy być dosłowni, to Odys był "czarny"
"Sanktuarium: Opowieść czarownicy"
Niezwykły serial w polskiej telewizji. To thriller z elementami nadprzyrodzonymi
LUCY HALLIDAY, CHASE INFINITI
To jeden z najlepszych seriali roku. Adaptacja światowego bestsellera hitem
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPopularny serial kryminalny w polskiej telewizji. Nieoczekiwany zwrot akcji »
Zobacz
|
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
imię PRL
To imię było bardzo popularne w PRL. Dziś rodzice omijają je szerokim łukiem
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Policjant kontroluje oświetlenie w starszym aucie, sprawdzenie homologacji żarówek LED i halogenowych
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Decyzja zapadła: Oto harmonogram zmian
Przód nowej zielonej Skody Elroq, widoczny napis SKODA na masce, nowoczesne reflektory LED Matrix i czarny grill Tech-Deck Face
Polacy kupują 258 aut dziennie. Nowa Skoda ośmiesza cenniki konkurencji
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj